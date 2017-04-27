Боярышник освежит Лыбедскую магистраль

К этому времени планируется не только завершить строительство дороги, но и провести благоустройство прилегающей к ней территории. На проезжей части и тротуарах техника уже укладывает асфальт. А вот озеленением пока не позволяет заняться погода.

Но, как заверили «Призыв» во владимирской мэрии, к нужному сроку все ныне пустующие пространства у магистрали будут радовать глаз растительностью.

Вдоль домов высадят деревья в два ряда, чтобы минимизировать воздействие на жилую зону от выхлопов проезжающих по дороге машин. Холмы засеют газонам и высадят на них кусты боярышника, такие же, как на участке магистрали от Октябрьского проспекта до Ерофеевского спуска.

Но самое наиболее интересно оформят пространство между полосами магистрали. Дорожники специально разделили потоки транспорта, оставив между линиями дороги земельную полосу. Чиновники предполагают высадить там ели, которые впоследствии можно празднично украшать к Новому году. А клумбы на свободных участках будут обустроены в виде разноцветных треугольников.

Появление новой растительности, возможно, приблизит уровень озеленения Владимира к норме. Сейчас в городе деревьев и кустарников – почти вдове меньше положенного. По нормативам должно быть 16 квадратных метров зелени на человека, а во Владимире – всего 7,5.

Фото: snimisneba.ru