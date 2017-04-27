Двум абрекам, похитившим хозяина «Инфинити», вынесен приговор

Вынесен приговор двум гражданам Республики Азербайджан: 27-летнему Тогруле Дадашлы и 21-летнему Шахиду Гулиеву. Как сообщает Следственное управление СК РФ, в ноябре 2015 года они договорились совершить похищение жителя города Александрова для того, чтобы завладеть его личным имуществом. Подельники полагали, что мужчина, имеющий дорогую иномарку, располагает и немалыми денежными средствами.

Вечером они подстерегли свою жертву и, угрожая ножом и пустив в ход кулаки, затолкали пострадавшего в свой автомобиль. По пути – продолжали избивать.

Мужчину со связанными руками и мешком на голове перевезли в населенный пункт, где поместили в хозпомещение – металлический вагончик. Там, угрожая убийством, обыскали.

Завладев мобильным телефоном, банковской картой, наличными денежными средствами и ключами от автомобиля «Инфинити», похитители потребовали назвать пин-код карты для последующего обналичивания средств. Мужчина выполнил их требование, не имея сил сопротивляться.

Через несколько часов к вагончику подогнали автомобиль потерпевшего, на котором его перевезли в жилой дом, где удерживали до утра следующего дня.

В результате этих действий александровцу были причинены телесные повреждения, в том числе в виде острой черепно-мозговой травмы, а также материальный ущерб на общую сумму около 1,5 миллионов рублей.

В ходе следствия и в суде фигуранты признали вину только в похищении потерпевшего, при этом Дадашлы добровольно возместил мужчине моральный ущерб.

Приговором Александровского городского суда осужденным назначено наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима – Гулиеву сроком на 13 лет, Дадашлы – сроком на 10 лет. Кроме того, судом в счет возмещения причиненного вреда в пользу потерпевшего с них взыскано более одного миллиона 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении подразделений отдела МВД России по Александровскому району.

Фото: http://www.riakchr.ru/image/2016/11-November/08/ thumb_1455881026-acde26e672_508762.jpg