В Собинке определились лучшие юные краеведы

Он состоялся в рамках долгосрочного проекта депутата Госдумы Григория Викторовича Аникеева «Туристическая инициатива».

В течение всего учебного года юные краеведы Владимирской области сражались за звание лучших в районе и за возможность представить свою малую родину в финале. В результате определились восемь команд-победителей, которые в мае приедут во Владимир и поборются за главный приз -познавательную экскурсию по Владимирской области.

В последнем отборочном этапе турнира приняли участие старшеклассники из одиннадцати школ Собинского района. Победители прошлого года – команда «Провинциалы» из лакинской школы №2 – приехали, чтобы подтвердить свой титул.

– Нам интересно узнавать новые факты о нашем районе и области. Многое мы открываем для себя именно благодаря таким конкурсам, – рассказала Милана Дельдюжова. – Мы часто посещаем музей великого полководца Александра Суворова, который прожил на нашей земле два года. И мы рады рассказать ребятам из других школ о тех местах и памятниках, которыми мы гордимся.

По традиции участники отборочного тура ответили на вопросы, посвященные родному краю, продемонстрировали свое умение читать топографические карты и поделились знаниями о народных промыслах и ремеслах Владимирской области.

Изучению последней темы команда «Пламя» из Толпуховской школы уделила особое внимание. Ребята – постоянные участники конкурсов и фестивалей общественной организации «Милосердие и порядок». Несколько лет назад школьники выиграли грант и организовали хоккейную секцию. Учащиеся школы не раз номинировались на получение персональных стипендий депутата Госдумы Григория Аникеева. И вот они снова – активные участники краеведческого турнира.

– Такие мероприятия помогают нам двигаться вперед, – говорит капитан команды Кристина Яковлева. – Мы стремимся получить новые знания, быть умнее, креативнее.

Заместитель директора по воспитательной работе Толпуховской школы Вера Туманова уверена: подобные конкурсы – это отличный стимул для дальнейшего развития ребят, повышения мотивации к учебе. А для педагогов это хорошее подспорье во внеурочной работе с детьми. Кроме того, это еще и замечательная возможность провести свободное время с пользой для ума.

По итогам всех конкурсных испытаний больше всего баллов набрала команда собинской школы №4.

Учитель истории Галина Конькова в своих ребятах не сомневалась. С нынешними одиннадцатиклассниками она работает уже семь лет.

– Наши ребята разносторонние и одаренные, – говорит она. – Они очень дружны, активны и стремятся узнавать новое. Мы были очень рады принять участие в сегодняшней игре. Владимирская область – это наша земля, наша родина, и я считаю, что здесь еще очень много мест, которые ждут своих первооткрывателей. И благодаря таким конкурсам мы узнаем о них. Мы очень благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за ту большую работу по воспитанию подрастающего поколения, которую он ведет в регионе. Это открывает для наших ребят новые возможности для дальнейшего развития.

Победители Собинского района присоединятся к финалистам турнира. Итоговый этап конкурса «О малой родине – с большой любовью» пройдет во Владимире 11 мая. Тогда и будет известен интеллектуальный лидер сезона 2016-2017 годов.