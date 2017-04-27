Владимирское УФАС сообщает

ООО «Газ-Гарант» привлечено к административной ответственности за нарушение Правил подключения к сетям газораспределения

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25 апреля текущего года должностным лицом Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении ООО «Газ-Гарант» к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ с назначением административного наказания в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ в виде предупреждения.

Основанием для возбуждения административного дела явилось заявление гражданина по факту отказа газораспределительной организации в выдаче технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям газораспределения.

По результатам рассмотрения заявления в действиях ООО «Газ-Гарант» выявлено нарушение срока рассмотрения  запроса о выдаче технических условий, что образует состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

 

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