Владимирское УФАС сообщает

25 апреля текущего года должностным лицом Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении ООО «Газ-Гарант» к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ с назначением административного наказания в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ в виде предупреждения.

Основанием для возбуждения административного дела явилось заявление гражданина по факту отказа газораспределительной организации в выдаче технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям газораспределения.

По результатам рассмотрения заявления в действиях ООО «Газ-Гарант» выявлено нарушение срока рассмотрения запроса о выдаче технических условий, что образует состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.