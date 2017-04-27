Прожиточный минимум немного подрос

Его размер на душу населения составляет 9266 рублей. К слову, это на 174 рубля выше, чем было в четвертом квартале прошлого года.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил – 10070 рублей. Он подрос на 185 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров – 7806 рублей, что на 138 рублей больше прошлого показателя.

Напомним, что эти показатели необходимы для назначения ежемесячных детских пособий, социальных доплат к пенсии и различных разовых выплат, к примеру, на покупку лекарств, лечение.

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