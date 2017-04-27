Владимирское УФАС информирует

26 апреля текущего года должностным лицом Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении АО «Газпром газораспределение Владимир» к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде наложения административного штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения административного дела явилось заявление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области о несоблюдении газораспределительной организацией сроков направления материалов для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту после окончания разработки проектной документации сети газораспределения и проведения ее экспертизы.

По результатам рассмотрения заявления в действиях АО «Газпром газораспределение Владимир» в отношении шести объектов выявлено нарушение срока направления заявлений об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, что образует состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с тем, что Общество уже привлекалось к административной ответственности за нарушения Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, действия газораспределительной организации квалифицированы как повторные по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ