Первоклашки протестировали авто ДПС

Во Владимире в юношеской автошколе прошла олимпиада среди школьников на знания правил дорожного движения. Она проводилась уже второй раз. В этом году участвовали все городские школы – около 80 первоклашек.

– В рамках олимпиады у детей проверяют, прежде всего, практические навыки, а не знания ПДД в чистом виде, – рассказывает госинспектор УГИБДД МВД РФ по Владимирской области Виталий Карасов. – Первоклашки пока не могут запомнить само правило и следовать ему, для них важно понять и отработать модель поведения на тротуаре, дороге, на пешеходном переходе.

Специалисты юношеской автошколы Владимира составили задания таким образом, что дети могли выбрать правильные действия в предложенной ситуации и зачеркивать неправильные. Участников поделили на 4 группы, в каждой из которой были свои задания. Больше всего детям понравились творческие задачки и веселые загадки.

Региональное управление ГИБДД подготовило особый сюрприз – эксперимент с патрульным автомобилем ДПС. Все участники смогли посидеть за рулем спецмашины. В салоне авто – полный комплект оборудования, которым пользуются инспектора на службе: видеорегистратор, алкотестер, координатор (для определения координат), дальномер (для замеров при столкновениях машин), прибор «Вираж» (для обнаружения взрывчатых веществ), «Свет» (для измерения тонировки», радиостанция (для связи с дежурной частью). Каждому предложили испытать приборы, проверить их в работе. Первоклашки были в восторге.

Многие участники даже позабыли о подведении итогов олимпиады – до того были увлечены процессом. Но результаты всё же объявили – как без этого! Лучшими оказались ученики школы № 20, второе место заняла гимназия № 3, третье место поделили школы № 22 и 40. На различных этапах отлично себя показали первоклашки из школ № 15, 16, 31, 43 и гимназии № 35.