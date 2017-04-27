Яровая «пропишется» во Владимире

Владимирские депутаты утвердили названия новых лиц в селе Мосино, которое теперь является микрорайоном областного центра. В этом расположенном за Юрьевцем населённом пункте, ранее относившемся к Суздальскому району, к пятнадцати существующим улицам добавятся четыре, которые имеют весьма красивые наименования: Ручейная, Хлебодарная, Каравайная и Яровая.

Последнее название среди нынешних россиян, в том числе владимирцев, невольно порождает ассоциацию с фамилией депутата Государственной Думы Ириной Яровой, получившей известность в качестве автора и соавтора ряда резонансных законопроектов. Тем более что она неоднократно была в регионе-33 и однажды даже отметилась фразой о том, что «с приходом к власти нового губернатора во Владимирской области настал праздник».

Впрочем, надо полагать, владимирские депутаты вряд ли имели замысел увековечить фамилию парламентария среди местных просёлков – наряду с Хлебодарной или Ручейной. Скорее всего, они просто продолжили «аграрный» топонимический ряд, весьма уместный для сельской пасторали.

Ведь слова «яровая», «яровые» отождествляются, прежде всего, с однолетними сельскохозяйственными культурами, высеиваемыми весной. Есть правда, в толковых словарях ещё одно объяснение этого термина. В переносном смысле он означает «революционно мыслящий человек», «вольнодумец». Но с уважаемым депутатом нижней палаты парламента такие характеристики тем более не ассоциируются.

Фото: https://www.ucheba.ru/pix/article/875_image.big.png