Библиотекам и домам культуры – внимание и поддержка

Особое внимание Григорий Аникеев уделил работе с учреждениями культуры региона. На одной из встреч к депутату обратились руководители Дома культуры и библиотеки Киржачского района с просьбой поддержать их учреждения компьютерной техникой, которая нужна для организации образовательного процесса.

Центральная районная библиотека Киржача насчитывает 15 филиалов, 12 из которых располагаются в сельской местности, а также включает в свой состав детско-юношескую библиотеку. Заниматься сюда после уроков ежедневно приходят по 20-30 ребят. Вместе с сотрудниками библиотеки они готовят доклады и презентации по заданным темам, учатся

искать необходимую информацию в Интернете, принимают участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам. Благодаря поддержке Григория Аникеева материально-техническая база детской библиотеки пополнилась компьютерами, что позволит охватить большее количество детей.

– Конечно, сегодня в каждой библиотеке должны быть компьютеры, – говорит заведующая центральной детско-юношеской библиотекой Ольга Каленова. – Современным детям гораздо удобнее найти информацию с использованием современных технологий, чем традиционным способом – через формуляры и картотеки. Такие новые подходы позволяют привлекать к нам все больше и больше читателей.

Вот и сегодня в библиотеке многолюдно. Пятиклассница Карина Чикова готовит доклад о природных явлениях, первоклассница Даша Соколова ищет стихи про Юрия Гагарина, а ее ровесница Даша Кутукина изучает программу для парикмахеров – именно эту профессию она мечтает получить в будущем. Учитель начальных классов школы № 3 города Киржача Екатерина Евстигнеева рассказывает, что ее воспитанники в библиотеке – частые гости.

– Дети очень любят сюда приходить, – говорит она. – Здесь проходят видеоуроки и презентации. Большая роль в этой работе отводится компьютерам. Ведь мы все понимаем, что в XXI веке для ведения образовательного процесса они необходимы.

Техника поступила и в Киржачский районный дом культуры. Здесь ежегодно проходят более 190 культурных мероприятий и занимаются 23 творческих коллектива и клуба по интересам. Среди них – два военно-патриотических клуба. Директор Киржачского районного дома культуры Елена Бандурина отмечает, что компьютеры необходимы в работе руководителям кружков и организаторам культурно-массовых мероприятий.

– Мы разрабатываем сценарии, ищем необходимую информацию в Интернете, готовим отчеты, – рассказывает художественный руководитель ДК Маргарита Дивулина. – Конечно, мы все очень благодарны нашему депутату Григорию Викторовичу Аникееву за то, что теперь нам станет гораздо удобнее работать и реализовывать наши творческие идеи и проекты. А значит, еще больше людей будут охвачены культурно-досуговыми мероприятиями. Для этого мы и работаем!