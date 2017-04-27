Владимирские гимнастки блестяще выступили в Сербии

Гимнастки из Владимирской СДЮСШОР № 5 вернулись из столицы Сербии Белград, где участвовали в XI международном турнире по художественной гимнастике «Ритам Кап 2017» (Ritam Cup 2017). Этот традиционный турнир собрал спортсменок из 12 стран. Представительницы Владимирской области уже второй год подряд успешно участвуют в этих соревнованиях и показывают отличные результаты.

Ангелина Шкатова завоевала золотую медаль в упражнении с мячом, серебряную медаль в упражнении с булавами и бронзовую медаль в многоборье по программе сеньорок.

Анна Кузнецова выступала по программе юниорок и завоевала три серебряные медали – в многоборье, в упражнении с мячом и булавами.

Команда Владимирской области по групповым упражнениям юниорок в составе Олеси Казаниной, Полины Коробовой, Юлианы Гранковской, Сабины Желялетдиновой и Дианы Жуневой заняла второе место в многоборье и третье место в финале отдельных видов.