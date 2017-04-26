Во Владимире запускают фонтаны

Завтра заработает фонтан у ДК Молодежи. Новый многоуровневый фонтан в Патриарших садах запустят в эти выходные.

Открыт вопрос по фонтану у Северных торговых рядов. Он полностью перешел в ведение частника, владельца торгового комплекса. Теперь дата его открытия и вообще обслуживания зависит только от желания собственника.

В Центральном парке, кстати, посетителей будет радовать ещё и второй, новый фонтан, находящийся в начале главной аллеи. Его построили в прошлом году, что обошлось городскому бюджету в 1,1 млн рублей.

На балансе «Владимирводоканала» находится 12 фонтанов, но откроют в этом сезоне 11 из них. Фонтан в сквере за городским Дворцом культуры «отправлен» на реконструкцию.

Ежегодно на содержание фонтанов город тратит 3,3-3,5 млн рублей. Этих средств хватает на оплату коммунальных услуг (за воду и свет) и небольшой текущий ремонт (замена плитки, восстановление чаши фонтана).