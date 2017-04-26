В Муромском районе, упав в колодец, погибла женщина

Как сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области, 21 апреля погибла 53-летняя жительница поселка «Фабрика имени Войкова». Днём она возвращалась из магазина, по дороге оступилась и упала в незакрытый приямок в месте перехода надземного участка теплотрассы в подземный. В результате перелома шейных позвонков, полученного при падении, женщина скончалась.

Следствием установлено, что около двух последних месяцев жители многоквартирных домов посёлка неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой закрыть технологические колодцы, объясняя, что те в таком виде опасны. Добираясь до своих домов, люди вынуждены передвигаться по узкой тропке вблизи открытых колодцев.

Реакция Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз» наступила только после гибели женщины. Сразу же после завершения осмотра места происшествия следователем СК России коммунальные службы поставили на опасных объектах защитные ограждения.

Как следует из предварительных объяснений должностных лиц, планировалась закупка и установка плит, но выполнение работ затянулось.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и конкретных лиц, в результате действий (бездействия) которых наступила гибель женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.