Бронзовый «Лес» вырастит во Владимире Игорь Черноглазов

Объявлены результаты конкурса на лучший памятник провинциальному актеру во Владимире. Символизировать провинциального актера должны Счастливцев и Несчастливцев, персонажи пьесы Островского «Лес». В марте областной театр драмы объявил конкурс на воплощение этих образов.

На конкурс было представлено два проекта скульптурных композиций: автором первого был скульптор объединения московских скульпторов Игорь Сапрыкин, второй представили скульптор Владимирского отделения Союза художников России Игорь Черноглазов и архитектор Евгений Усенко.

В конкурсную комиссию, определившую победителя, вошли самые культурные деятели области: замдиректора департамента культуры Алиса Бирюкова, директор драмтеатра Борис Гунин, народный артист Николай Горохов, главный художник театра Станислав Шавловский, заслуженный художник РФ Владимир Рузин, а также главный специалист-эксперт департамента культуры Наталья Чмелева, председатель областного отделения «Союза архитекторов России» Валентина Землянская и член-корреспондент Российской Академии художеств Игорь Новиков.

Кроме того, проект обсуждался на форуме официального сайта театра драмы, где свои мнения высказали около двухсот человек. Из них 107 высказались за проект Сапрыкина – как более точно отражающий представление горожан о героях Островского, и более уместный в центре города. Провинциальные актеры работы Черноглазова и Усенко получили 86 голосов и критику за сходство с рыбаками.

Однако именно этот проект в итоге стал победителем конкурса по сумме баллов, полученных за художественное исполнение, комплексность проработки заявленной темы проекта, органичность «включения» новой скульптурной композиции в существующий городской ландшафт.

Напомним: первый в России памятник провинциальному актеру «Счастливцев и Несчастливцев» планируется установить на Театральной площади города Владимира в 2018 году. Установку памятника планируется приурочить к открытию Всероссийского форума фестиваля фестивалей «У Золотых Ворот»-2018 и празднованию 170-летия Владимирского Театра драмы.