Тепло во Владимире отключат через три дня

Пока ещё ни в одном муниципальном образовании региона официально не завершен отопительный сезон в многоквартирных домах. Для этого необходимо соблюсти санитарные нормативы: в течение пяти дней температура воздуха должна быть выше 5 градусов тепла. Пока в регионе такая температура окружающей среды держится только второй день.

Во Владимире, по информации от источников «Призыва» в администрации города, массовые отключения многоквартирных домов от теплоподачи начнутся с 29 апреля. В областном центре – порядка 2300 многоквартирных домов. Все разом отключить невозможно, поэтому завтра-послезавтра администрация опубликует график завершения отопительного сезона.

В других муниципалитетах Владимирской области задвижки на теплотрассах перекроют самое позднее 1-2 мая.

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