Губернатор призвала врачей регистрироваться в соцсетях

Очереди за талонами и на прием к врачу, нехватка узких специалистов и порой удручающее состояние лечебных учреждений региона – крик души жителей Владимирской области, озвученный в ходе заседания коллегии обладминистрации, посвященного развитию отрасли здравоохранения до 2020 года. Светлана Орлова обратила внимание чиновников, руководителей больниц и поликлиник на то, что врачи должны как можно больше общаться с пациентами и найти к ним “душевный подход”.

Поэтому сверхзадачей на ближайшие три года станет внедрение моделей пациентоориентированных медучреждений, в том числе “Бережливой поликлиники”.

– Сегодня крайне важен живой диалог врача и пациента. Поэтому необходимо активнее внедрять электронные технологии в медицинских учреждениях, освобождая докторов от излишней работы с бумагами. Это время они должны тратить на обратившихся к ним людей, – отметила Светлана Орлова.

Для достижения этой цели в настоящее время вводятся электронные рецепты, электронные больничные листы и электронная запись, работают горячие лини по качеству медицинского обслуживания и лекарственному обеспечению». С 1 июля на портале Госуслуг будет запущен сервис личный кабинет пациента «Мое здоровье». Благодаря ему не выходя из дома жители Владимирской области смогут записаться на прием или вызвать врача на дом, оформить электронные медицинские документы и полис обязательного медицинского страхования.

Сэкономленное время Светлана Орлова предлагает уделить общению с пациентами. Губернатор оценила инициативу директора департамента облздрава Александра Кирюхина опубликовать на сайте ведомства мобильные телефоны главврачей (к слову, имевшуюся ранее на сайте таблицу с номерами руководителей лечебных учреждений области на момент написания материала мы не обнаружили), но призвала медицинское сообщество пойти дальше навстречу пациентам и выходить в социальные сети.

– Сегодня все общество перемещается в социальные сети, – сказала она. – Врачи – такие же люди, как и все мы. Было бы хорошо, если бы они вели свои странички в соцсетях и общались там с пациентами. Понятно, что поначалу они могут получить ушат грязи, особенно от желающих пропиариться, но все равно нужно выходить и говорить с людьми. Зачастую открытый и честный разговор может снять напряженность. Люди у нас прекрасно понимают, что сразу все проблемы решить невозможно. Но совместной работой мы сможем выполнить самые сложные задачи, поставленные сегодня перед отраслью здравоохранения.

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