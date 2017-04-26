Ушёл из жизни Геннадий Андрианов

Геннадий Анатольевич Андрианов возглавлял Совет народных депутатов города Владимира с 1990 по 1993 годы. Коллеги доверили ему пост председателя в очень непростое время, когда ломалась старая государственно-партийная система, а какой будет новая – никто не представлял.

«И было важно, чтобы городскую законодательную власть возглавил человек, способный сплотить единомышленников и настроить их на большую работу» – говорится в некрологе, подписанном администрацией и Советом народных депутатов города Владимира.

Будучи выходцем из рабочей среды, Геннадий Анатольевич Андрианов благодаря незаурядным человеческим качествам сумел в труднейшее время создать боеспособную команду городских парламентариев и искусно ею управлять, добиваясь решения сложнейших вопросов.

Возглавив Совет, Геннадий Анатольевич работал и принимал решения по законам совести, справедливости и человечности. Взвешенно и разумно подходил к нуждам и интересам людей.

«Именно андриановский Совет заложил основы местного самоуправления во Владимире и разработал Устава города. Владимирцы будут помнить председателя первого демократического горсовета с уважением и благодарностью» – заключено в некрологе.

Геннадий Анатольевич ушёл из жизни после тяжелой болезни. Ему было 80 лет.

Прощание с Геннадием Анатольевичем Андриановым состоится в пятницу, 28 апреля, в 12.00 в Доме прощаний на ул. Вокзальной, 47.