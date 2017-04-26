Первого мая будет ограничено движение транспорта в центре Владимира

Основные действия праздника, как обычно, развернутся в центре города. В 10 часов начнётся шествие трудящихся от Студёной горы до Соборной площади, и через полчаса заполненное пространство между памятником Ленину, памятником Рублёву и монументом 850-летия Владимира огласят звуки митинга-концерта, посвященного празднику Весны и Труда.

Как сообщила пресс-служба владимирской мэрии, в действии примут участие руководители области и города, депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета федерации, депутаты Законодательного Собрания области, представители муниципальных образований, трудовых коллективов, профсоюзных организаций, общественных объединений, политических партий, учащейся молодежи, ветеранов и почетных жителей города. Организатор мероприятия РС «Владимирское областное объединение организаций профессиональных союзов».

В связи с проведением шествия будет ограничено движение всех видов транспорта с 9.30 до полудня по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Объезд будет производиться по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.

Фото: http://izbircom.vladimir-city.ru/upload/iblock/37b/IMG_1712.JPG