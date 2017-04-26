В театре Владимира разыгралась драма под мухой

То, что с исполнителем одной из главных ролей не все в порядке, стало понятно практически сразу, однако спектакль продолжался около получаса. Затем занавес все-таки опустили, зрителям сказали, что актеру стало плохо, и вернули деньги за билеты. Артисту же вызвали «скорую». Такому объяснению, однако, поверили не все. Свое возмущение театралы немедленно выразили на форуме.

«Мне бы не было так обидно, если бы перед спектаклям сказали «Извините, у нас только что актеру стало плохо, замену сделать не успели», – пишет один из зрителей. – Это было бы намного лучше, а так сплошное неуважение».

Через два дня на форуме театра появилось сообщение, что проштрафившийся актер уволен по статье 81 ч. 1 п. 6 пп. «Б» ТК РФ (увольнение по инициативе работодателя за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей). Кстати, его тут же убрали и из списка сотрудников театра.

– Мы просим прощения у зрителей, – говорят в театре. – Виновные понесли наказание: это касается не только актера, но и сотрудников администрации, которые допустили его появление на сцене в таком виде. Это первый подобный инцидент за всю историю нашего театра, и мы приложим все усилия, чтобы такое не повторилось вновь.

Коллеги уволенного актера рассказали, что после того, как «скорая» увезла его со спектакля, в театре он не появлялся и свой поступок никак не объяснил.

Сейчас стоит вопрос о том, кто заменит артиста на спектаклях (он занят в нескольких постановках, в том числе на ведущих ролях). В театре говорят, что до конца сезона осталось всего несколько дней, и они «как-нибудь выкрутятся».

Зрители же сейчас упрашивают администрацию дать актеру второй шанс. «Талантливый и умный человек оказался за гранью нормы. Я полагаю, что не просто так», – считает человек под ником Артем.

«Конечно, оправдывать актера за то, что произошло, нельзя, – пишет его поклонница Любовь. – Но… он талант, причем большой, и я, скорее всего, не пойду смотреть спектакли, где на его роль будут теперь вводы. Не пойду сама и буду отговаривать своих близких»…

В театре говорят, что пока не готовы обсуждать возвращение артиста.

Иллюстрация: http://vizitportal.ru/_nw/10/21422539.jpg