Школяры в районах поедут за знаниями на новых автобусах

На сайте госзакупок выставлено несколько контрактов на приобретение автобусов для сельских школ региона. Так, новую технику приобретают для Гавриловской средней школы (Суздальский район), для Дубасовской коррекционной школы-интерната (Гусь-Хрустальный район), для Булатниковской средней школы (Муромский район). Стоимость каждого автобуса – 1,7-1,8 млн рублей.

Любопытно, что в прошлом году цена аналогичных контрактов была ниже в среднем на 100-150 тысяч рублей. Похоже, автодилеры, ещё зимой повысившие цены на наиболее продаваемые модели транспортных средств, не обошли стороной и школьные автобусы.

Требования к автобусам: рассчитаны на 22 места, должны быть жёлтого цвета, оборудованные ремнями безопасности, знаками и надписями на кузове «Дети».

Как правило, школьников возят «ПАЗики». Ежедневно учеников из сёл области детей забирают около 200 школьных автобусов. Подвоз к учебным заведениям в регионе-33 требуется 7,5 тысячам детей.

В прошлом году область на свои и федеральные деньги приобрела 17 автобусов, в этом году уже 14. До конца года из федерального бюджета планируют выделить средства на покупку еще 18 автобусов. Если это произойдёт, то Владимирская область, в принципе, сможет удовлетворить потребность в новом школьном транспорте.