Во Владимирской области прекратилась погоня за самцами

В воскресенье владимирские охотники должны были сложить ружья – весенняя охота на дичь прекращена. Она продолжалась 10 дней – с 15 апреля. Объекты охоты – традиционные: селезни (самцы уток), гуси, вальдшнепы, по лицензиям – глухари и тетерева.

– По нормам отстрела полагалось бить не более трёх голов каждого вида в сутки, – сообщил сотрудник отдела «Родная природа» ВСМЗ и опытный охотник Денис Дуденков. – Нормальные охотники это правило соблюдают строго. Но жадюги, понятное дело, встречаются – бьют больше. Таких штрафуют егеря.

Среди большинства видов, на которых разрешалась охота, отстреливали исключительно самцов. Скажем, тетерева, глухари, селезни – полигамные, то есть они не образуют с самками постоянных пар и не участвуют в высиживании и выкармливании птенцов. Своё «мужское» дело они сделали ещё до открытия охоты, и потому их потеря для природы менее ущербна, нежели потеря самок, которым еще предстоит вывести и «воспитать» потомство.

Кстати, тетерева во Владимирской области теперь стало больше, нежели лет 30 назад. В 80-е годы он стал редкостью, и причина тому – активная сельскохозяйственная деятельность: земли были перепаханы и обильно сдобрены ядохимикатами. В 90-е численность птицы стала возрастать, ведь значительная часть угодий была заброшена, зарастала, возвращаясь к природному состоянию. И хотя на наших пространствах птице всё равно тесновато, на весенние тока, по наблюдению натуралистов, теперь собирается по 10-12, а в Мещере и 20-40 самцов. Тем не менее, прежней вольности в тетеревиной охоте на владимирской земле по-прежнему нет.

– Вальдшнепов разрешалось брать только на вечерней тяге и, по этике охотников, «молчунов» стараются не стрелять (это, как правило, самки) – бьют цыкающих и хоркающих – самцов, – объяснил Денис Дуденков.

По его словам, природа в этом году не внесла существенных корректив в протекание охоты – всё было, как обычно. Кстати, если кто-то из владимирских охотников не успел вдоволь походить с ружьём – сейчас охота открылась в соседней Ярославской области (у каждого региона – свои сроки).

Между прочим, в Европе весенняя охота давно запрещена. ЕС добивается аналогичного запрета и в России.

В Европе птиц бьют больше, но и отношение к дичи другое. Как сообщил «Коммерсант», российские охотничьи хозяйства настроены не на выращивание и сохранение животных, а на прибыль с того, что расплодилось естественным путем. В Европе угодья занимаются активной селекцией животных. Там запрещено охотиться на самок и молодняк, можно – только на самцов, представляющих ценность для трофейной охоты. Мясной охоты, как в России, не существует.

Денис Дуденков: Добывать птицу можно по-разному, здесь многое зависит от готовности человека блюсти определенные этические нормы в отношении природы. Сегодня охота, к сожалению, качнулась в сторону «сафари» – у многих есть нарезное оружие, электронные манки и другие достижения техники, обеспечивающие очевидное превосходство человека над животными. Если из обычного охотничьего ружья птицу можно взять с расстояния в 50 метров, то из нарезного оружия, да еще и оснащенного оптикой, за 200, а на таком расстоянии тетерев может просто не осознавать грозящей ему опасности. Впрочем, какие доводы разума или морали можно предъявлять к людям, готовым расстреливать беззащитных птиц из окон машин из боевых стволов? Это просто ничем не оправданное зло, бороться с которым долг каждого уважающего себя охотника и просто любителя природы.

Фото: http://забрабочий.рф