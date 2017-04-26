Поддельные «Маша с Медведем» во Владимир не доехали

Как сообщает пресс-служба Владимирской таможни, сотрудниками ведомства ежедневно проводится мониторинг прибывающих товаров, маркированных товарными знаками, внесенными в реестры объектов интеллектуальной собственности.

Так при ввозе товаров на одном из таможенных постов Владимирской таможни была выявлена посуда с нанесенными изображениями героев известного мультфильма. В таможню поступило заявление о защите исключительных прав правообладателя ООО «Маша и Медведь», которым не было дано разрешение на использование данных образов. В результате товар арестован, возбуждено дело об административном правонарушении.

Также возбуждены два дела об административном правонарушении на основании заявлений правообладателей торговых марок «NISSAN» и «Nike». В данном случае наборы посуды были маркированы графическими изображениями, схожими с данными товарными знаками. Весьма странный выбор, если учесть, что первую компанию потребитель ассоциирует с автомобилями, а вторую со спортивной одеждой.

К слову, в феврале этого года в суде состоялось рассмотрение дела, возбужденного в 2016 году по факту ввоза более 28 тысяч футболок с маркировкой компании Nike. Решением Арбитражного суда товар признан контрафактным. Владелец товара получил штраф в размере 50 000 рублей. Футболки конфисковали.

Фото: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru