Владимирцы строят больше ивановцев с Менем и без Меня

Во Владимирской области за первые три месяца 2017 года введено в эксплуатацию 98 тысяч квадратных метров жилья (это более тысячи квартир) – практически в 2 раза больше, чем в Костромской или Ивановской областях.

Эта тенденция не нова. И в прошлые годы регион-33 обставлял соседей-ивановцев с большим разрывом. Тем не менее, руководить Минстроем России в своё время назначили ивановского губернатора Михаила Меня (по основному образованию режиссёра и юриста).

Ещё одна особенность строительства региона-33 – сохранение приоритета индивидуального жилья: 72% общего объёма обеспечивает индивидуальное строительство. В данную группу входят дольщики, вложившие свои и заёмные средства, а также те, кто строит частные дома и коттеджи.

За январь-март 2017-го в лидеры по строительству во Владимирской области выбился Суздальский район – ввёл в эксплуатацию 17,2 тысячи квадратных метров жилья. Владимир с показателем 17,1 тысяч «квадратов» – второй. Любопытно, что в областном центре на долю индивидуального жилья приходится всего четверть от общих объёмов. Остальное – то, что стройкомпании возводят на собственные средства.

Кстати, в апреле владимирские застройщики активизировались: краны работают на Красноармейской, Ставровской, Пугачева, в Сновицах-Веризино, в Юрьевце, Пиганово, Коммунаре…

При этом во Владимире достаточно много точечной застройки. Высотки растут в частном секторе, теснят «хрущёвки» и «брежневки». Отсутствие парковок, дорог, школ и детсадов поблизости не останавливает власти при выдаче разрешений на строительство жилья.

В прошлом году утверждено 16 проектов планировок городских территорий, ещё 44 находятся в разработке. Многие из них начали или начнут застраивать в нынешнем году.