ВТБ кредитует АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва»

Средства предназначены для финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе в рамках федеральной целевой программы «Развитие космического комплекса системы «ГЛОНАСС» до 2020 г.».

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «Мы продолжаем тесное сотрудничество с одним из крупнейших российских предприятий космической отрасли и уверены в том, что очередной этап развития наших партнерских отношений будет способствовать успешной реализации задач, стоящих перед компанией».

Фото: http://investment-school.ru/odnodnevnye-obligacii-vtb/