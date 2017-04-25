ВТБ кредитует АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва»

Банк ВТБ предоставил АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» возобновляемую кредитную линию на сумму 2 млрд рублей сроком на 3 года.

14 0
14 0

Средства предназначены для финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе в рамках федеральной целевой программы «Развитие космического комплекса системы «ГЛОНАСС» до 2020 г.».

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «Мы продолжаем тесное сотрудничество с одним из крупнейших российских предприятий космической отрасли и уверены в том, что очередной этап развития наших партнерских отношений будет способствовать успешной реализации задач, стоящих перед компанией».

Фото: http://investment-school.ru/odnodnevnye-obligacii-vtb/

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы