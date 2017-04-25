Ковровская больница получила в дар два новых аппарата для гемодиализа

На минувшей неделе дочерняя компания «Диализ СП» немецкой фирмы «Б.Браун» подарила диализному отделению Центральной городской больницы Коврова два современных аппарата «искусственная почка». Общая стоимость высокотехнологичного оборудования – 5 млн рублей.

По словам главного врача ковровской ЦРБ Александра Дианова, новое гемодиализное оборудование разгрузит график работы отделения и сделает медицинскую помощь для пациентов с почечной недостаточностью более доступной. В настоящее время отделение диализа обслуживает 77 пациентов из Коврова, Ковровского и Вязниковского районов.

К слову, в 2016-2017 годах компания «Б.Браун» открыла во Владимире и Муроме два гемодиализных центра европейского уровня, которые работают по системе ОМС. В 2018 году еще один подобный центр появится в Коврове, а в перспективе намечено строительство в Покрове.

Как сообщает облздрав, в результате реализации данного инвестиционного проекта регион получит значительное расширение емкости гемодиализа, а очередь на гемодиализ будет ликвидирована на ближайшие годы. При этом отделения гемодиализа сохранятся во всех государственных медицинских учреждениях Владимирской области. Гемодиализная помощь останется доступной для пациентов, находящихся на лечении в стационарных условиях.

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