«ABI PPODUСT» – компания социального развития

Компания «ABI PPODUСT» создана на Владимирской земле и работает здесь более 20 лет. Она определяет инвестиционное лицо нашего региона, постоянно расширяя и модернизируя производство, совершенствуя условия труда и клиентский сервис. Она играет важнейшую роль в финансовом благополучии области как крупный плательщик в бюджет. И благодаря ей поддерживается социальная стабильность в регионе, ведь компания даёт работу 6 000 человек, обеспечивая нормальную жизнь их семьям.

Компания «ABI PPODUСT» объединяет 9 предприятий, производящих продукты питания в сфере мясопереработки: это, в частности, ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО «Мясная галерея», ООО «Трейд-Сервис», ЗАО «Региональный логистический центр», ООО «Техсервис», ООО «Комбинат питания», ООО «Владвнешторг», ООО «Градэкс», ООО «Проектсервисстрой».

Точка роста

Понятно, почему жители области близко воспринимают информацию о работе предприятий, входящих в «ABI PPODUСT». Шесть тысяч сотрудников – это шесть тысяч семей, причём не только из Владимира: тут и судогодцы, и собинцы, и камешковцы, и суздальчане… Стабильная работа, стабильная зарплата, социальный пакет – это важнейшие составляющие благополучной жизни. Они дают возможность строить планы, смотреть в завтрашний день – это основа развития каждого человека.

Ведь, занимаясь развитием и профподготовкой персонала – важным делом и для самого предприятия, и для каждого человека, и для общества в целом, компания «ABI PPODUСT» повышает социальную стабильность во Владимирской области.

За 20 лет – во время которых были и трудные времена, и мировой финансовый кризис – «ABI PPODUСT» при постоянном развитии и совершенствовании технологий увеличивала и количество сотрудников. Взять только последние три года: конец 2014-го – 4234 сотрудника, 2015-го – 4917, 2016-го – без малого 6000 человек. У компании большие планы, и за их реализацией последует открытие новых рабочих мест.

Люди чувствуют, что они нужны, что их знания и умения востребованы, что их самих ценят. И ещё они понимают, что их труд важен для благополучия земляков. Потому его результаты напрямую определяют наполняемость казны.

Вклад в регион

«ABI PPODUСT» уже многие годы является одним из основных доноров бюджета региона и города Владимира. И, опять-таки, вклад компании в общую «копилку» растёт год от года. К примеру, в 2014 году сумма перечисленных налогов и взносов в бюджеты всех уровней составила 1 млрд 434,9 млн рублей (из них НДФЛ, налог на прибыль и налог на имущество в региональный бюджет – 530,6 млн), в 2015-м – 1 млрд 378,1 млн рублей (из них НДФЛ, налог на прибыль и налог на имущество в региональный бюджет – 588,1 млн), в 2016-м – 1 млрд 721,7 млн рублей (из них НДФЛ, налог на прибыль и налог на имущество в региональный бюджет – 721,6 млн).

Цифры огромные и вклад предприятия в область – веский, учитывая, что все налоговые и неналоговые доходы бюджета Владимирской области в 2016-м составили 35 млрд рублей, а города Владимира – 5,4 млрд. И, наверное, стоит наполнить эти цифры жизненными примерами, чтобы они обрели чувства и эмоции (вспомним о двух сторонах одной медали!).

Что такое 721 млн 624 тысячи 815 рублей, перечисленных в минувшем году «ABI PPODUСT» в областной бюджет, например, для владимирцев? Это сумма, равная расходам на всю социальную политику города Владимира (в 2016 г. – 489,8 млн рублей), плюс на зарплаты всем учителям и воспитателям городских детсадов (134 млн и 120,4 млн рублей) и ещё на жилищные субсидии молодым семьям (38,2 млн рублей). Для понимания: в раздел «социальная политика», кроме прочего, входят средства на льготные проездные в общественном транспорте, на компенсацию расходов по услугам ЖКХ, на стипендии одарённым школьникам и студентам, на социальную поддержку инвалидов, детей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и т.п.

И ещё о социальной составляющей – деньги, перечисленные «ABI PPODUСT» в виде страховых взносов в федеральный бюджет, также обеспечивают благополучие тысяч работников компании и, соответственно, их семей. Это, прежде всего, страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (в 2016 г. – 139 млн рублей) и в Пенсионный фонд (573,3 млн рублей).

Налоги, перечисленные “ABI PRODUCT” в бюджеты всех уровней (млн рублей)

Налоги 2014 год 2015 год 2016 год НДФЛ 293,1 320,5 391,5 Пенсионный фонд 361 469,8 573,3 Соцстрах 90 130,6 160,1 Налог на имущество 46 52,3 48,2 Транспортный налог 2,5 2,3 0,8 Земельный налог 4,1 3,9 3,5 УСНО (15% доходы-расходы) 0,5 0,8 1,1 Налог на прибыль 260,1 288,3 374,6 НДС 376,6 109,6 168,6 Итого 1 434,9 1 378,1 1 721,7

Инвестиции “ABI PRODUCT” (млрд рублей)

2015 год 2016 год 2017 год ИНВЕСТИЦИИ 1,0 1,7 2,5

По итогам 2016 года компания «ABI PPODUСT» стала третьим крупнейшим налогоплательщиком региона среди предприятий, работающих в реальном секторе экономики. А по всему кругу организаций – четвертой, пропустив вперёд федеральные компании «РЖД» и «Сбербанк».

Но здесь интересна и структура налогов: большая часть перечисленных компанией в региональный бюджет средств – по НДФЛ. Налог на доходы физических лиц – это отчисления с зарплат сотрудников предприятий. Именно этот показатель, взятый в динамике, может служить барометром системного состояния компании. В отличие от него, к примеру, налог на прибыль варьируется – он характеризует результаты работы за финансовый год и не гарантирует таких же итогов в будущем. А НДФЛ – налог базисный, фундаментальный. Он напрямую связан с благосостоянием работников и позволяет судить о том, сколь много людей вовлечено в экономически активную деятельность и обеспечено зарплатой. К тому же средства от него идут непосредственно в область и город Владимир.

Так вот, по НДФЛ компания «ABI PPODUСT» перечислила в 2014 году – 293,1 млн рублей, в 2015-м – 320,5 млн рублей, в 2016-м – 391,5 млн рублей. Это свидетельствует и об увеличении числа работающих на предприятиях компании, и о росте их зарплат: в 2014 году сотрудникам «ABI PPODUСT» было начислено в совокупности 1 млрд 722 млн рублей, в 2015-м – 2 млрд 247 млн, в 2016-м – 2 млрд 744 млн рублей. Эти средства, выплаченные людям, позволили им обеспечить себе и своим семьям достойную жизнь, вложить средства в собственное развитие и развитие детей, спокойно жить и строить планы на будущее.

Финансовая стратегия компании, заключающаяся в строгом соблюдении налогового законодательства, позволяет постоянно наращивать объём платежей в бюджеты всех уровней. Эта политика «ABI PPODUСT» доказывает её лояльность и стремление конструктивно работать, в частности, с фискальными органами. Такая открытость, однако, остаётся недооценённой.

– Взаимодействие с контролирующими органами могли бы складываться лучше, учитывая, что мы многие годы являемся законопослушными налогоплательщиками, входящими в число крупнейших в регионе, – говорит генеральный директор «ABI PRODUCT» Ирина Федотова. – Мы нацелены на конструктивную работу и рассчитываем на такой же подход со стороны налоговиков. Но порой работать приходится не благодаря, а вопреки. А ведь наш холдинг пополняет региональную казну. Не пора ли задуматься о том, что бизнес, который стабильно платит налоги просто необходимо поддерживать, так как эти налоги идут на благо нашей Владимирской области. Пока же вместо поддержки и положительной оценки своей деятельности мы зачастую получаем все более длительные проверки, отвлекающие от основной деятельности значительное количество ресурсов холдинга.

Большие планы

Социальная интеграция «ABI PRODUСT» с Владимирской областью видна по структуре инвестиций, которые компания вкладывает в своё развитие. Значительная часть вложений идёт в совершенствование условий труда работников, в повышение экологической безопасности, и, разумеется, открытие новых производственных линий, цехов, иных объектов влечёт за собой создание новых рабочих мест.

К примеру, только за последние два года – 2015-й и 2016-й – компания направила в виде инвестиций почти 2 млрд 700 млн рублей! Был запущен огромный завод по производству холода. Там применено самое современное оборудование. Вырабатываемые им объёмы холода являются одними из самых больших в стране.

– С запуском этого завода мощности выработки холода выросли в 3,5 раза, оборудование работает в автоматическом режиме, что исключает человеческий фактор и резко повышает безопасность производства, – отметила генеральный директор «ABI PRODUСT» Ирина Федотова.

Можно сказать, что ввод завода по производству холода потребовал неординарных инженерных подходов, строительных решений – это была по-настоящему грандиозная задача. Ведь запуск нового оборудования шёл параллельно с выводом старого, и производственные площадки, которые обслуживает завод, ни на секунду не прекращали своей работы.

Идёт строительство логистического комплекса площадью 15 000 квадратных метров, где планируется применить роботизированную технику, аналогов которой в России ещё нет. Создание такого комплекса выходит за рамки потребностей только «ABI PRODUСT» и открывает перспективу технологической интеграции самых разных предприятий в межотраслевом и межрегиональном разрезе. Промышленные, торговые, транспортные, информационные предприятия и компании будут интегрированы в логистическую систему, обеспечивающую быструю и с минимальными затратами поставку продукции потребителю. Это позволит создать дополнительные рабочие места и повысит доступность товаров по цене.

– Мы будем и дальше расширять производство и наращивать выпуск продукции, – поделилась планами Ирина Федотова. Сейчас идёт строительство нового завода. При выходе на полную мощность там будет трудоустроено более 1000 человек.

В целом же инвестиционный пакет компании «ABI PRODUСT» на 2017 год включает около 2,5 млрд рублей – это сумма, сопоставимая с совокупными вложениями двух минувших лет. В планах – строительство новых объектов, производственных линий, закупка оборудования и техники…

Очевидно, что такая инвестиционная программа ведётся тогда, когда компания нацелена на развитие, имеет долгосрочные перспективы и по-хорошему здоровые амбиции. «ABI PRODUСT» с момента своего создания вкладывает средства в будущее, изначально отвергнув критерий извлечения сиюминутной прибыли. И это даёт результаты. Занимая сейчас ведущее место в сфере производства продуктов питания в сфере мясопереработки, «ABI PRODUСT» стремится стать лидером в этом секторе экономики России.

Надёжный партнёр

Компания «ABI PRODUСT» наряду с тем, что обеспечивает работой своих сотрудников, ещё и предоставляет сотни рабочих мест для подрядных организаций.

– Сотрудничество с «ABI PRODUСT» мы начали в 2009 году – очень проблемном для всей экономики и для стройиндустрии в частности. Дело в том, что до этого, в 2005-2008 годах в нашей области на фоне строительного бума образовалось много компаний и сложилась целая инфраструктура, связанная с производством строительных деталей, инструментов и т.д. И тут – кризис, – рассказывает директор ООО «Ресурс» Олег Никитин. – В этих условиях сотрудничество с «ABI PRODUСT» стало для нас спасением. И сейчас мы плодотворно работаем, держимся за заказы этой компании и очень дорожим её доверием. Ведь, что там скрывать, в сфере услуг строительства предложение до сих пор намного превышает спрос.

ООО «Ресурс» выполняет для «ABI PRODUСT» электромонтажные работы. Как отмечает Олег Никитин, работать с таким партнёром и выгодно, и интересно, поскольку требуется проявлять высокий профессионализм. На предприятиях «ABI PRODUСT» трудятся очень грамотные инженерные кадры, так что контроль качества работ – строжайший.

– Мы обслуживаем «Стародворские колбасы», «Мясную галерею» и другие объекты. Работы много. Как правило, одновременно с нами заказы «ABI PPODUСT» по электромонтажу выполняют ещё 4-5 организаций, – говорит Олег Никитин. – Кроме того, в поставке материалов и оборудования для этих работ задействованы самые различные владимирские организации. К примеру, через нас заказы получает «Русский свет» – известная компания по продаже электротехники. Её сотрудники знают, куда поступает их продукция, и гордятся, что в числе их партнёров – «ABI PRODUСT».

– Безусловно, мы очень заинтересованы в заказах «ABI PRODUСT», – добавляет ещё один «смежник» компании, директор ООО «Строй-стандарт» Андрей Савельев. – Мы выполняем различные строительные работы – заливаем бетонные полы, делаем фундаменты, осуществляем монтаж металлических конструкций, занимаемся благоустройством территории, участвуем в реконструкции действующих цехов и так далее. Объёмы большие, что только радует – ведь это позволяет сохранять коллектив, обеспечить людей достойной зарплатой, развиваться. Я считаю, что для многих владимирских компаний – для сотен и сотен человек! – работа с «ABI PRODUСT» – это просто спасение.

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Двадцать лет «ABI PPODUСT» развивается при тесном взаимодействии с жителями Владимирской области. Тысячи людей заняты на предприятиях холдинга. Их активный труд, новые инженерные решения, предложения по рационализации работы позволяют компании постоянно совершенствоваться и брать новые вершины. И одновременно способствовать развитию всего Владимирского региона.

– Наша компания уверенно идёт вперёд, и в этом заслуга каждого её сотрудника, – говорит Ирина Федотова. – Эти люди выполняют работу ответственно, честно и достойно. Мы благодарны нашим землякам за их труд, за то, у нас есть возможность работать рука об руку с такими замечательными и позитивными людьми. Вместе мы делаем жизнь во Владимире, области и стране лучше. Этот общий деловой настрой позволит нам и в будущем достигать самых высоких целей.