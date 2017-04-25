«ABI PPODUСT» – компания социального развития

Компания «ABI PPODUСT» создана на Владимирской земле и работает здесь более 20 лет. Она определяет инвестиционное лицо нашего региона, постоянно расширяя и модернизируя производство, совершенствуя условия труда и клиентский сервис. Она играет важнейшую роль в финансовом благополучии области как крупный плательщик в бюджет. И благодаря ей поддерживается социальная стабильность в регионе, ведь компания даёт работу 6 000 человек, обеспечивая нормальную жизнь их семьям.
Компания «ABI PPODUСT» объединяет 9 предприятий, производящих продукты питания в сфере мясопереработки: это, в частности, ЗАО «Стародворские колбасы», ЗАО «Мясная галерея», ООО «Трейд-Сервис», ЗАО «Региональный логистический центр», ООО «Техсервис», ООО «Комбинат питания», ООО «Владвнешторг», ООО «Градэкс», ООО «Проектсервисстрой».
Точка роста
Понятно, почему жители области близко воспринимают информацию о работе предприятий, входящих в «ABI PPODUСT». Шесть тысяч сотрудников – это шесть тысяч семей, причём не только из Владимира: тут и судогодцы, и собинцы, и камешковцы, и суздальчане… Стабильная работа, стабильная зарплата, социальный пакет – это важнейшие составляющие благополучной жизни. Они дают возможность строить планы, смотреть в завтрашний день – это основа развития каждого человека.
Ведь, занимаясь развитием и профподготовкой персонала – важным делом и для самого предприятия, и для каждого человека, и для общества в целом, компания «ABI PPODUСT» повышает социальную стабильность во Владимирской области.
За 20 лет – во время которых были и трудные времена, и мировой финансовый кризис – «ABI PPODUСT» при постоянном развитии и совершенствовании технологий увеличивала и количество сотрудников. Взять только последние три года: конец 2014-го – 4234 сотрудника, 2015-го – 4917, 2016-го – без малого 6000 человек. У компании большие планы, и за их реализацией последует открытие новых рабочих мест.
Люди чувствуют, что они нужны, что их знания и умения востребованы, что их самих ценят. И ещё они понимают, что их труд важен для благополучия земляков. Потому его результаты напрямую определяют наполняемость казны.
Вклад в регион
«ABI PPODUСT» уже многие годы является одним из основных доноров бюджета региона и города Владимира. И, опять-таки, вклад компании в общую «копилку» растёт год от года. К примеру, в 2014 году сумма перечисленных налогов и взносов в бюджеты всех уровней составила 1 млрд 434,9 млн рублей (из них НДФЛ, налог на прибыль и налог на имущество в региональный бюджет – 530,6 млн), в 2015-м – 1 млрд 378,1 млн рублей (из них НДФЛ, налог на прибыль и налог на имущество в региональный бюджет – 588,1 млн), в 2016-м – 1 млрд 721,7 млн рублей (из них НДФЛ, налог на прибыль и налог на имущество в региональный бюджет – 721,6 млн).
Цифры огромные и вклад предприятия в область – веский, учитывая, что все налоговые и неналоговые доходы бюджета Владимирской области в 2016-м составили 35 млрд рублей, а города Владимира – 5,4 млрд. И, наверное, стоит наполнить эти цифры жизненными примерами, чтобы они обрели чувства и эмоции (вспомним о двух сторонах одной медали!).
Что такое 721 млн 624 тысячи 815 рублей, перечисленных в минувшем году «ABI PPODUСT» в областной бюджет, например, для владимирцев? Это сумма, равная расходам на всю социальную политику города Владимира (в 2016 г. – 489,8 млн рублей), плюс на зарплаты всем учителям и воспитателям городских детсадов (134 млн и 120,4 млн рублей) и ещё на жилищные субсидии молодым семьям (38,2 млн рублей). Для понимания: в раздел «социальная политика», кроме прочего, входят средства на льготные проездные в общественном транспорте, на компенсацию расходов по услугам ЖКХ, на стипендии одарённым школьникам и студентам, на социальную поддержку инвалидов, детей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и т.п.
И ещё о социальной составляющей – деньги, перечисленные «ABI PPODUСT» в виде страховых взносов в федеральный бюджет, также обеспечивают благополучие тысяч работников компании и, соответственно, их семей. Это, прежде всего, страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (в 2016 г. – 139 млн рублей) и в Пенсионный фонд (573,3 млн рублей).
Налоги, перечисленные “ABI PRODUCT” в бюджеты всех уровней (млн рублей)
|Налоги
|2014 год
|2015 год
|2016 год
|НДФЛ
|293,1
|320,5
|391,5
|Пенсионный фонд
|361
|469,8
|573,3
|Соцстрах
|90
|130,6
|160,1
|Налог на имущество
|46
|52,3
|48,2
|Транспортный налог
|2,5
|2,3
|0,8
|Земельный налог
|4,1
|3,9
|3,5
|УСНО (15% доходы-расходы)
|0,5
|0,8
|1,1
|Налог на прибыль
|260,1
|288,3
|374,6
|НДС
|376,6
|109,6
|168,6
|Итого
|1 434,9
|1 378,1
|1 721,7
Инвестиции “ABI PRODUCT” (млрд рублей)
|2015 год
|2016 год
|2017 год
|ИНВЕСТИЦИИ
|1,0
|1,7
|2,5
По итогам 2016 года компания «ABI PPODUСT» стала третьим крупнейшим налогоплательщиком региона среди предприятий, работающих в реальном секторе экономики. А по всему кругу организаций – четвертой, пропустив вперёд федеральные компании «РЖД» и «Сбербанк».
Но здесь интересна и структура налогов: большая часть перечисленных компанией в региональный бюджет средств – по НДФЛ. Налог на доходы физических лиц – это отчисления с зарплат сотрудников предприятий. Именно этот показатель, взятый в динамике, может служить барометром системного состояния компании. В отличие от него, к примеру, налог на прибыль варьируется – он характеризует результаты работы за финансовый год и не гарантирует таких же итогов в будущем. А НДФЛ – налог базисный, фундаментальный. Он напрямую связан с благосостоянием работников и позволяет судить о том, сколь много людей вовлечено в экономически активную деятельность и обеспечено зарплатой. К тому же средства от него идут непосредственно в область и город Владимир.
Так вот, по НДФЛ компания «ABI PPODUСT» перечислила в 2014 году – 293,1 млн рублей, в 2015-м – 320,5 млн рублей, в 2016-м – 391,5 млн рублей. Это свидетельствует и об увеличении числа работающих на предприятиях компании, и о росте их зарплат: в 2014 году сотрудникам «ABI PPODUСT» было начислено в совокупности 1 млрд 722 млн рублей, в 2015-м – 2 млрд 247 млн, в 2016-м – 2 млрд 744 млн рублей. Эти средства, выплаченные людям, позволили им обеспечить себе и своим семьям достойную жизнь, вложить средства в собственное развитие и развитие детей, спокойно жить и строить планы на будущее.
Финансовая стратегия компании, заключающаяся в строгом соблюдении налогового законодательства, позволяет постоянно наращивать объём платежей в бюджеты всех уровней. Эта политика «ABI PPODUСT» доказывает её лояльность и стремление конструктивно работать, в частности, с фискальными органами. Такая открытость, однако, остаётся недооценённой.
– Взаимодействие с контролирующими органами могли бы складываться лучше, учитывая, что мы многие годы являемся законопослушными налогоплательщиками, входящими в число крупнейших в регионе, – говорит генеральный директор «ABI PRODUCT» Ирина Федотова. – Мы нацелены на конструктивную работу и рассчитываем на такой же подход со стороны налоговиков. Но порой работать приходится не благодаря, а вопреки. А ведь наш холдинг пополняет региональную казну. Не пора ли задуматься о том, что бизнес, который стабильно платит налоги просто необходимо поддерживать, так как эти налоги идут на благо нашей Владимирской области. Пока же вместо поддержки и положительной оценки своей деятельности мы зачастую получаем все более длительные проверки, отвлекающие от основной деятельности значительное количество ресурсов холдинга.
Большие планы
Социальная интеграция «ABI PRODUСT» с Владимирской областью видна по структуре инвестиций, которые компания вкладывает в своё развитие. Значительная часть вложений идёт в совершенствование условий труда работников, в повышение экологической безопасности, и, разумеется, открытие новых производственных линий, цехов, иных объектов влечёт за собой создание новых рабочих мест.
К примеру, только за последние два года – 2015-й и 2016-й – компания направила в виде инвестиций почти 2 млрд 700 млн рублей! Был запущен огромный завод по производству холода. Там применено самое современное оборудование. Вырабатываемые им объёмы холода являются одними из самых больших в стране.
– С запуском этого завода мощности выработки холода выросли в 3,5 раза, оборудование работает в автоматическом режиме, что исключает человеческий фактор и резко повышает безопасность производства, – отметила генеральный директор «ABI PRODUСT» Ирина Федотова.
Можно сказать, что ввод завода по производству холода потребовал неординарных инженерных подходов, строительных решений – это была по-настоящему грандиозная задача. Ведь запуск нового оборудования шёл параллельно с выводом старого, и производственные площадки, которые обслуживает завод, ни на секунду не прекращали своей работы.
Идёт строительство логистического комплекса площадью 15 000 квадратных метров, где планируется применить роботизированную технику, аналогов которой в России ещё нет. Создание такого комплекса выходит за рамки потребностей только «ABI PRODUСT» и открывает перспективу технологической интеграции самых разных предприятий в межотраслевом и межрегиональном разрезе. Промышленные, торговые, транспортные, информационные предприятия и компании будут интегрированы в логистическую систему, обеспечивающую быструю и с минимальными затратами поставку продукции потребителю. Это позволит создать дополнительные рабочие места и повысит доступность товаров по цене.
– Мы будем и дальше расширять производство и наращивать выпуск продукции, – поделилась планами Ирина Федотова. Сейчас идёт строительство нового завода. При выходе на полную мощность там будет трудоустроено более 1000 человек.
В целом же инвестиционный пакет компании «ABI PRODUСT» на 2017 год включает около 2,5 млрд рублей – это сумма, сопоставимая с совокупными вложениями двух минувших лет. В планах – строительство новых объектов, производственных линий, закупка оборудования и техники…
Очевидно, что такая инвестиционная программа ведётся тогда, когда компания нацелена на развитие, имеет долгосрочные перспективы и по-хорошему здоровые амбиции. «ABI PRODUСT» с момента своего создания вкладывает средства в будущее, изначально отвергнув критерий извлечения сиюминутной прибыли. И это даёт результаты. Занимая сейчас ведущее место в сфере производства продуктов питания в сфере мясопереработки, «ABI PRODUСT» стремится стать лидером в этом секторе экономики России.
Надёжный партнёр
Компания «ABI PRODUСT» наряду с тем, что обеспечивает работой своих сотрудников, ещё и предоставляет сотни рабочих мест для подрядных организаций.
– Сотрудничество с «ABI PRODUСT» мы начали в 2009 году – очень проблемном для всей экономики и для стройиндустрии в частности. Дело в том, что до этого, в 2005-2008 годах в нашей области на фоне строительного бума образовалось много компаний и сложилась целая инфраструктура, связанная с производством строительных деталей, инструментов и т.д. И тут – кризис, – рассказывает директор ООО «Ресурс» Олег Никитин. – В этих условиях сотрудничество с «ABI PRODUСT» стало для нас спасением. И сейчас мы плодотворно работаем, держимся за заказы этой компании и очень дорожим её доверием. Ведь, что там скрывать, в сфере услуг строительства предложение до сих пор намного превышает спрос.
ООО «Ресурс» выполняет для «ABI PRODUСT» электромонтажные работы. Как отмечает Олег Никитин, работать с таким партнёром и выгодно, и интересно, поскольку требуется проявлять высокий профессионализм. На предприятиях «ABI PRODUСT» трудятся очень грамотные инженерные кадры, так что контроль качества работ – строжайший.
– Мы обслуживаем «Стародворские колбасы», «Мясную галерею» и другие объекты. Работы много. Как правило, одновременно с нами заказы «ABI PPODUСT» по электромонтажу выполняют ещё 4-5 организаций, – говорит Олег Никитин. – Кроме того, в поставке материалов и оборудования для этих работ задействованы самые различные владимирские организации. К примеру, через нас заказы получает «Русский свет» – известная компания по продаже электротехники. Её сотрудники знают, куда поступает их продукция, и гордятся, что в числе их партнёров – «ABI PRODUСT».
– Безусловно, мы очень заинтересованы в заказах «ABI PRODUСT», – добавляет ещё один «смежник» компании, директор ООО «Строй-стандарт» Андрей Савельев. – Мы выполняем различные строительные работы – заливаем бетонные полы, делаем фундаменты, осуществляем монтаж металлических конструкций, занимаемся благоустройством территории, участвуем в реконструкции действующих цехов и так далее. Объёмы большие, что только радует – ведь это позволяет сохранять коллектив, обеспечить людей достойной зарплатой, развиваться. Я считаю, что для многих владимирских компаний – для сотен и сотен человек! – работа с «ABI PRODUСT» – это просто спасение.
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Двадцать лет «ABI PPODUСT» развивается при тесном взаимодействии с жителями Владимирской области. Тысячи людей заняты на предприятиях холдинга. Их активный труд, новые инженерные решения, предложения по рационализации работы позволяют компании постоянно совершенствоваться и брать новые вершины. И одновременно способствовать развитию всего Владимирского региона.
– Наша компания уверенно идёт вперёд, и в этом заслуга каждого её сотрудника, – говорит Ирина Федотова. – Эти люди выполняют работу ответственно, честно и достойно. Мы благодарны нашим землякам за их труд, за то, у нас есть возможность работать рука об руку с такими замечательными и позитивными людьми. Вместе мы делаем жизнь во Владимире, области и стране лучше. Этот общий деловой настрой позволит нам и в будущем достигать самых высоких целей.
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