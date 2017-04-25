Во Владимире попыток «оцифровать» детей пока не было

Закон ставит под запрет имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов. Поводом к его принятию стала история с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных – Фроловых, родившийся 26.06.2002), которым родители из Москвы захотели «наградить» своего ребенка. Столичный ЗАГС отказался регистрировать мальчика с таким именем, и суд с этим согласился.

Теперь же – после окончательного принятия закона – запрет на странные имена для новорожденных будет введён для всей России. Кстати, в нашей стране подобного прецедента никогда не было. В свое время – ровно 60 лет назад – в РСФСР был разработан справочник, включавший наиболее распространенные имена. Его использовали органы ЗАГСа, но не как ограничивающий документ, а, скорее, как пособие для помощи родителям.

По словам заведующей владимирским отделом ЗАГС Галины Карташовой, её сотрудникам с теми «изысками», которые могут попасть под действие нового закона, сталкиваться не приходилось. И всё же бывают случаи, когда мамы и папы пытаются назвать своих чад пооригинальнее.

– Чаще это происходит тогда, когда мамы и папы не обращаются к значению имени, а просто выбирают его «на слух». Нравится им, как звучит имя, и так называют ребенка. Но сначала надо узнать, что же это имя обозначает. Обратиться к его этимологии. Часто случаи, когда благозвучно звучащие имена имеют очень негативное значение. А родители об этом не задумываются. Поэтому у меня большое желание настроить наших родителей на то, чтобы они серьёзно относились к этим моментам, – сообщила Галина Карташова во вчерашнем интервью «Радио России-Владимир».

Впрочем, новый закон едва ли сможет оградить всех детей от неуёмной фантазии родителей. К примеру, недавно в Перми родился Люцифер Меньшиков. Родители назвали ребенка так из-за сложных родов: они молились падшему ангелу, и верят, что он им помог. Сотрудницы ЗАГСа даже решили проверить значение имени, и узнали, что с латинского Люцифер переводится как «приносящий свет». По всей видимости, закон, будь он принят на тот момент, не помешал бы чете Меньшиковых назвать сына именем сатаны.

Детей, конечно, жалко. Но, наверное, к вопросу присвоения имён в нашей стране нужно подойти и философски. Ведь были времена, когда малышню называли Коммунар или Ревдит (революционное дитя), Спартак или Декрета (от слова декрет). В период индустриализации и коллективизации появлялись на свет Подъем и Горн, Мартен и Электростанция. Потом была мода на иностранное: Эрнст, Эрик, Альфред, Рудольф, Эмма, Лилиана, Эльза – дети той эпохи. В последнее время популярны старинные Гордей и Устинья, Елисей и Агафья, Платон и Фёкла – всех не перечесть.

Так что присвоение имён – процесс живой. Хотя, конечно, БОЧ рВФ 260602 – это перебор.