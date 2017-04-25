В троллейбусном предприятии Владимира намечены сокращения

На заседании комитета по жизнеобеспечению депутаты горсовета выслушали отчет врио гендиректора «Владимирпассажиртранса» Михаила Кулибабы о деятельности троллейбусного управления. Он и раньше встречался с народными избранниками, но результат встреч всегда был один и тот же – недоумение и возмущение депутатов по поводу плачевного состояния дел троллейбусного предприятия.

Нынешняя встреча тоже не стала исключением. Позитивная новость одна, с неё и начал Кулибаба. Долги предприятия снизились с 82 млн рублей (в ноябре 2016 года) до 57 млн рублей (апрель 2017 года). Выплатили треть долгов за электроэнергию (осталось еще 10,8 миллионов), но почти неизменны долги за взносы по обязательному страхованию (долг – 38 млн рублей!) и за арендную плату за землю (долг – 6,6 млн рублей).

Всё это – задолженность за 2016 год. Сегодня предприятие тоже работает себе в убыток, но текущие долги пока покрывают за счёт бюджетной компенсации. К сведению, в этом году из городской казны на поддержку «Владимирпассажиртранса» выделят 50 млн рублей.

Депутаты задавали много вопросов, но врио гендиректора Михаил Кулибаба вразумительными ответами народных избранников не баловал. Особенно тех присутствующих поразил такой парадокс. Пассажиропоток за год вырос 3%, стоимость проезда – на 12%, предприятию добавили автобусный маршрут, пользующийся спросом (№ 24, в день перевозит до 1200 пассажиров), а толку, как не было, так и нет.

Руководитель троллейбусного предприятия ссылался на высокие тарифы на электроэнергию, на большое количество льготных пассажиров, ездящих по единым социальным и школьным проездным…

Впрочем, тут наблюдалась путаница с цифрами. Михаил Кулибаба заявил, что расходы на электроэнергию доходят до 40% от всех затрат предприятия, а в официальной справке, представленной депутатам, говорится только о 20%. Руководитель сообщил о росте пассажиропотока на электрическом транспорте, а в официальном отчете мэрии – падение: по данным Кулибабы троллейбусы перевезли в 2016 году 25 млн пассажиров, а по данным чиновников – 17,8 млн (а в 2015-м – 19 млн).

Сумятица в цифрах – неразбериха в планах. Михаил Кулибиба сообщил депутатам, что еще в декабре 2016-го утверждена очередная программа выхода из кризиса троллейбусного предприятия. Необходимо установить в троллейбусах электросчетчики ради экономии коммунального ресурса, переехать в одно депо из двух, чтобы экономить на арендных платежах, сократить персонал и оптимизировать маршрутную сеть. Прошло уже 5 месяцев, но ничего не сделано.

По словам Михаила Кулибабы, 18 сотрудников «Владимирпассажиртранса» (в основном, диспетчеры) будут сокращены. В качестве замены им предложат места кондукторов в троллейбусах. Под оптимизацией маршрутной сети руководитель понимает её изменение. Он пояснил, что автобусы вытесняют с дорог троллейбусы, следовательно, схему их движения надо поменять так, чтобы не было конкуренции.

К сожалению, никто из депутатов не спросил, а нужно ли вообще такое предприятие, которое имеет огромные долги и постоянно приносит убыток, при этом качество пассажирского обслуживание, в общем-то, не на высоте. Регулярные жалобы и обращения граждан – тому подтверждение.