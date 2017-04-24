Директор завода подозревается в сокрытии налогов на 40 миллионов

Следственное управление СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Киржачский инструментальный завод» Вячеслава Новоселова. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, руководитель коммерческого предприятия в 2012-2014 годах, применяя фиктивный документооборот, оформил мнимые договоры поставки сырья с контрагентами, имеющими очевидные признаки фирм-однодневок.

В целях получения необоснованной выгоды он включил в налоговые декларации суммы якобы понесенных затрат по сделкам, чем уменьшил налогооблагаемую базу.

В результате предприятие уклонилось от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в общем размере около 40 миллионов рублей.

В офисных помещениях завода проведены обыски при силовом сопровождении подразделений Росгвардии, изъята документация и электронные носители.

Расследование уголовного дела во взаимодействии с региональным управлением МВД России и межрайонной инспекцией ФНС России № 11 по Владимирской области продолжается.

Фото: http://vladimir.sledcom.ru/news/item/1118797/