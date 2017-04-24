Владимирское УФАС сообщает

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП Ч. на действия комиссии по осуществлению закупки путем проведения электронного аукциона на проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для нужд Межрегионального территориального Управления федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

В своей жалобе заявитель утверждает, что комиссией по осуществлению закупки неправомерно принято решение о допуске его заявки требованиям документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что вторая часть заявки ИП Ч. содержит декларацию без учета изменений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, согласно которым установлено требование об отсутствие у участника закупки судимости не только за преступления в сфере экономики, но и за преступления, предусмотренные статьями 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки» и 291.1 «Посредничество во взяточничестве» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Указанное требование заказчиком установлено в документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что комиссия по осуществлению закупки, неправомерно признала заявку заявителя соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.

Таким образом, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ИП Ч. на действия комиссии по осуществлению закупки по доводам, изложенным в ней, обоснованной и выдала комиссии Межрегионального территориального Управления федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.