Владимирцы смогут поехать в Абхазию по единому билету

Если единым билетом в Крым уже никого не удивишь, то Абхазия является новым направлением, где будут действовать смешанные перевозки пассажиров.

Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлера отдыхающие смогут пересесть на автобусы, следующие в такие курортные города Абхазии, как Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум. Стоимость проезда автотранспортом от жд-вокзала Адлера составит 550, 700 рублей, 850, 1000 рублей и 1200 рублей. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.

До Адлера владимирцы могут добраться на фирменном поезде «Нижний Новгород – Адлер». Стоимость проезда из областного центра до одного из городов Сочи в июне, например, составит около 4600 рублей в плацкарте и 6000 рублей в купе.

Продажи единого билета в Абхазию начнутся 29 апреля. Приобрести их за 60 суток до отправления поезда можно пока в билетных кассах, а вскоре и на официальном сайте ОАО «РЖД». При проезде автомобильным транспортом пассажир имеет право бесплатного провоза с собой ручной клади весом не более 25 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 см; перевозка животных по единому билету запрещена.

Фото: http://static.panoramio.com/photos/large/112181094.jpg