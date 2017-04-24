Автора победного гола приветствовала супруга и трое детей

Владимирское «Торпедо» приняло на Малой спортивной арене родного стадиона команду футбольного клуба «Коломна», которая занимает место в нижней части турнирной таблицы зоны «Запад» первенства России.

Гости показали, что уровень их сегодняшней игры явно не соответствует действиям аутсайдера. Кстати, матч первого круга между этими коллективами завершился вничью – 0:0. Очередное противостояние выдалось весьма боевым и держало болельщиков в напряжении до финального свистка.

С первых же минут гости приступили к активным действиям в атаке. Торпедовской обороне долгое время удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Между тем, хорошие шансы открыть счет имели коломенцы Александр Ершов и Артем Сиваев.

Несколько опасных атак удались и хозяевам. И все же первыми успеха добились футболисты Коломны. На 17-й минуте они удачно разыграли штрафной удар в сторону «Торпедо» и мяч заметался перед воротами хозяев. Если удар капитана коломенской команды Михаила Кузяева наш голкипер Вячеслав Граб сумел парировать, то против повторного удара Александра Ершова он оказался бессилен.

Такого поворота событий никто не ожидал, и хозяева продолжили наращивать давление на соперника. Раз за разом они создавали острые моменты у ворот коломенской команды. Не использовали свои шансы торпедовцы Андрей Гладышев, Алан Боллоев, Андрей Маматюк, Илья Зинин и другие их партнеры. Во многом причиной тому стала уверенная игра вратаря команды футбольного клуба «Коломна» Александр Корольков.

Однако против очередного мощного натиска торпедовцев гостям устоять не удалось. Диктор стадиона объявил, что автором забитого мяча на 42-й минуте стал Алан Боллоев, но в итоговом протоколе гол (автогол) записали на счет коломенского защитника Марата Бутуева.

Второй тайм начался с атак игроков команды футбольного клуба «Коломна». Очень активен был на поле Алексей Воронков, а другой его партнер Александр Ершов стремился отличиться еще раз.

Постепенно хозяевам удалось выровнять положение и даже захватить инициативу в свои руки. Тренеры «Торпедо» провели несколько удачных замен, выпустив на поле Дмитрия Зиновича, Артура Айметдинова и Евгения Тараканова вместо Алана Боллоева, Андрея Маматюка и Андрея Гладышева.

Именно одному из вышедших на поле, Дмитрию Зиновичу, на 89-й минуте удалось сделать филигранную передачу от правого углового флажка на дальнюю штангу. Оказавшийся там защитник «Торпедо» Антон Рудаков с близкого расстояния головой отправил мяч в сетку ворот.

После этого счастливый торпедовец бросился к бровке поля, где его успех приветствовала радостная супруга футболиста и трое их детей. 2:1 – волевая победа «Торпедо», которая позволила нашей команде закрепиться на восьмой позиции в турнирной таблице.

Особо хочется отметить волевой характер игроков «Торпедо», благодаря которому команде удалось вырвать очень важную победу.

Следующий матч владимирцы проведут 30 апреля в Смоленске, а 7 мая их ожидает домашняя встреча со столичным клубом «Строгино». Борьба за более высокое место продолжается.

Фото Петра Соколова