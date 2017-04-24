Весенняя страда начинается с хождения по банкам

По данным областного департамента сельского хозяйства, на весь комплекс весенне-полевых работ сельхозорганизациям владимирского региона потребуется 1,7 миллиарда рублей. Из них 574 миллиона рублей селяне планируют взять в кредит.

Как проинформировали «Призыв» сотрудники департамента, сельхозорганизации области уже закупили весь необходимый объем семян яровых зерновых культур и картофеля. Осталось пополнить запасы рапса, кукурузы и многолетних трав.

К примеру, кольчугинские сельхозпредприятия ООО «Новобусино» и «Рабочий» закупают клевер, а ООО «Павловское» еще и люцерну с тимофеевкой. А ООО АПК «Воронежский» приобрел 8 тонн гибридных семян рапса немецкой селекции и три сорта семян сверхранней кукурузы.

В этом году селяне уже приобрели 20 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 76,3 млн рублей, в том числе 8 тракторов, два зерно- и один кормоуборочный комбайн. На яровом севе планируется задействовать около 1,5 тысячи единиц самоходной техники.

Сельзохпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и рядовые огородники собираются засадить полезными культурами 329,4 тысячи га земли. Это соответствует показателям прошлого года. Но при этом одни хозяйства планируют сократить объемы посевов, а другие, наоборот, увеличить.

Так, в Юрьев-Польском районе ООО «Шихобалово» засеет площади на 1753 га больше, нежели в прошлом году, взяв в аренду земли Суздальского района. Соседнее СПК «Ополье» распашет на 300 га больше, чем в 2016-м.

Традиционно во Владимирской области больше всего высаживают кормовых и зерновых культур – на площади в 193 тысяч и 96 тысяч га соответственно, овощи занимают более скромную позицию – под них отведено 34 тысячи гектар.

По данным областного департамента сельского хозяйства, посеянные по осени зерновые на площади 33 тысячи га перезимовали вполне удачно. Многие районы уже приступили к боронованию и подкормке многолетних трав, озимых зерновых культур.

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