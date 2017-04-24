Во Владимирской области идут массовые проверки мигрантов

По информации от источников «Призыва» в силовых структурах, сейчас вся региональная полиция работает в усиленном режиме. В первую очередь наряды полиции и дорожные патрули проводят проверки в Александровском районе, где, как сообщал «Призыв», на прошлой неделе ходе боестолкновения сотрудников ФСБ с террористами были ликвидированы два боевика.

Представители силовых структур, прежде всего, проверяют документы у мужчин неславянской внешности. Подозрительных лиц задерживают и отправляют в спецприемники, предназначенные для мигрантов. Там те, кто находится в России нелегально, ждут судебного заседания. Представители Фемиды, как правило, принимают решение о депортации нелегалов.

Выявленных иностранцев, не имеющих разрешительных документов на пребывание в нашей стране, довольно много – счёт, как утверждают источники «Призыва», идёт на сотни человек.

Между тем, по данным Владимирстата за январь-февраль нынешнего года в регион прибыло 318 мигрантов из стран СНГ, а выбыло – 88. По официальной статистике, больше всего приехало жителей Украины – 105 человек, на втором месте – жители Таджикистана (50 человек), на третьем – жители Республики Молдова (35 человек). Но это – те, кто оформился в установленном законом порядке. Те же, кто сейчас находится в центре внимания силовиков, в данную статистику, видимо, не попали.

Фото: http://ruwest.ru/upload/iblock/814/ 8149755f0912b64d7ed73b266434dee6.jpg