Владимир снова «зачистят» от незаконной рекламы

В областном центре продолжается борьба с незаконно установленными рекламными конструкциями.

Как сообщает пресс-служба владимирской мэрии, с 28 апреля на городских улицах будет произведен демонтаж средств наружной рекламы и информации, размещенных без разрешения городской администрации. В список на демонтаж попали 88 рекламных конструкций. Незаконную рекламу уберут с ул. Мира, ул. Дворянской, ул.Большая Нижегородская, пр. Ленина и других. С точным списком можно ознакомиться на сайте городской администрации.

До 27 апреля владельцам незаконных рекламных конструкций предлагается осуществить демонтаж собственными силами.

В противном случае баннеры можно будет забрать в течение месяца после демонтажа, возместив при этом стоимость расходов, понесенных в связи с проведением работ и хранением рекламной конструкции. Невостребованные баннеры будет утилизированы по истечении срока хранения.

Фото сайта http://vladimir-city.ru