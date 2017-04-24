В генеральском парке высадили 100 елей

Активисты владимирского регионального волонтерского движения «Лига заповедности», созданного на базе дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области, 22 апреля приняли участие в массовом субботнике в парке «Усадьбы двух генералов» в селе Павловское Ковровского района.

Усадебный парк в Павловском был создан еще при первом владельце усадьбы генерал-лейтенанте Андрее Леванидове, герое взятия турецкой крепости Измаил в 1790 году. В XX веке парковые аллеи сильно поредели, часть их вырубили. Особенно сильно пострадала еловая аллея, находившаяся в юго-западной части усадебного парка. Там уцелело лишь несколько вековых елей. Сейчас сотрудники Историко-краеведческого музея, в ведении которого находится «Музей двух генералов», задумали воссоздать утраченное.

Саженцы ели безвозмездно предоставил «Ковровский лесокомбинат». Местное сельхозпредприятие «Муравия» помогло техникой и инвентарем. В субботний день, не побоявшись метеопрогноза, обещавшего сильный дождь, в Павловское приехали волонтеры-экологи различных возрастов и социальных слоев – школьники, студенты, сотрудники муниципальных учреждений и ковровских предприятий, просто неравнодушные граждане во главе со своим лидером профессиональным биологом Анной Никаноровой.

Вместе с музейщиками они работали дружно и споро. Разметили место посадок, каждую молодую елочку бережно сажали в установленном месте, присыпали землей и поливали. Вскоре в центре старой аллеи рядом с елями-ветеранами встали в ряд юные пушистые красавицы. В наиболее живописном месте высадили даже несколько экзотических голубых елей.

И погода, вопреки метеорологам, заулыбалась: выглянуло и пригрело солнце, а дождя вовсе не было. Он пошел лишь вечером, когда все работы закончились, и активисты «Лиги заповедности» разъехались по домам.

Всего было высажено более сотни елей, в том числе неподалеку от обелиска в честь героев штурма и взятия крепости Измаил. Это лишь одно из серии мероприятий по обустройству усадебного парка, намеченных на текущий год.