Названа дата открытия памятника Ивану Грозному

Торжественное открытие памятника первому русскому царю состоится 29 апреля. Бронзовый монумент, созданный скульптором Василием Селивановым, будет установлен на берегу реки Серая.

В мероприятии примут участие советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько, Президент культурно-просветительного фонда Святого Василия Великого Василий Бойко-Великий, народный артист России Александр Михайлов, лауреат Государственной премии СССР художник-мультипликатор Вячеслав Назарук, деятели искусства и культуры, представители администрации и духовенства.

Напомним, что закладка памятника состоялась 6 августа прошлого года, а сама идея об установке монумента появилась еще в 2005 году. Тогда эту инициативу поддержали 95% опрошенных жителей Александрова. Первоначально открытие монумента было запланировано на День народного единства 4 ноября, однако было перенесено из-за необходимости проведения дополнительных работ по очистке река Серая, на берегу которой будет стоять памятник.

К слову, первый в России памятник царю Ивану Грозному был открыт в октябре 2016 года в Орле. Кроме того, инициативы по увековечению памяти первого русского царя выдвигались и в других городах России.