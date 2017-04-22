Спел, поел и кино посмотрел

Если погода будет благоволить жителям областного центра, то официальный старт открытых кинопоказов состоится 8 мая на Никитском бульваре. Накануне празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне организаторы планируют представить на суд владимирцев и гостей города праздничную программу “За день до Победы!”. В нее войдет велоквест, публичная лекция «Разговор с ветераном», мастер-класс по танцам военных лет, музыкальная программа «Вечер фронтовых песен»,выставка фотографий и экспонатов поискового движения, работа полевой кухни и многое другое.

В рамках «Вечера фронтовых песен» любой житель города Владимира сможет исполнить свои любимые композиции военных лет под аккомпанемент гармони или гитары, а также прочитать стихотворение на военную тематику. При этом организаторы мероприятия отмечают, что исполнение музыкальных композиций под фонограмму не допускается.

Чтобы выступить перед земляками в центре города нужно пройти предварительную регистрацию, отправив заявку на участие с данными о себе и текстом произведения на электронную почту frolova@sledizanami.ru до 3 мая.

Праздник по традиции завершится показом фильма. Этой весной первой картиной, которую увидят владимирцы, станет военная драма «28 панфиловцев».

Напомним, что впервые открытые кинопоказы были организованы управлением по делам молодежи администрации города Владимира летом 2013 года. Бесплатные просмотры фильмов под открытым небом быстро завоевали популярность у владимирцев. В прошлом году зрителями открытых кинопоказов стали более 6 тысяч жителей и гостей Владимира, которые за сезон посмотрели 17 российских картин.

Фото: https://vk.com/openmovie33