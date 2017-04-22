2500 владимирцев проголосовали за сквер за городским ДК

К пяти вечера 20 апреля на сайте владимирской мэрии 52 процента проголосовавших (почти 2,5 тысячи человек) отдали свои симпатии скверу за городским Дворцом культуры.

Чуть более полутора тысяч человек сказали «да» спортивному скверу на Стрелецкой, ещё 524 человека – за сквер на улице Чайковского. В последний день голосования список объектов пополнили две территории: зеленая зона на Егорова и сквер около школы «Дзюдо-88». Но они не набрали ни одного голоса.

Чуть ранее к проектам благоустройства добавился Соловьиный пруд. Этот проект тоже не нашёл широкого отклика – проголосовало всего 11 человек.

Напомним, что в этом году на благоустройство территорий массового пребывания горожан (скверов, парков, уличных развлекательных площадок) выделено 30 млн рублей. На областном уровне ранее уже сообщали, что часть этих денег пойдет на благоустройство спортивного сквера на Стрелецкой. Его проект выполнен владимирским архитектурным бюро. Там будут и игровые площадки с трибунами, и тренажерные, и парковки.

Другие проекты выглядят куда скромнее. Тем не менее, горожане недвусмысленно высказали свою позицию в пользу сквера за ГДК. Его благоустройство владимирцы ждут уже много лет.

Хотелось бы верить, что администрация прислушается к мнению горожан, и детская площадка, новые лавочки и клумбы обязательно появятся в сквере уже этим летом.

Фото: http://novosti33.ru/wp-content/uploads/2016/07/ detail_Djd34Qt2tM_1468333537.jpg