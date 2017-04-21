Я оговорился. Объясняю очень четко…

Сегодня областной центр посетил известный в интернете Алексей Навальный. Он встретился со своими активистами и ответил на вопросы журналистов.

Свое негативное отношение к Навальному неизвестные выразили еще ранним утром. Фасад здания, где он должен был выступать, был испорчен непечатными надписями и оскорбительными рисунками, которые потом пришлось заклеить.

Перед входом в помещение до начала встречи расположились одиночные пикетчики с плакатами с надписями «Навальный тащит кровь Майдана», «Откуда деньги, Алексей» и другими, как бы ставя под сомнение цели московского гостя и намекая на непрозрачность его финансирования.

Между тем и защитники, и оппоненты Навального вели себя цивилизовано. Встреча со сторонниками заняла чуть более часа, после чего задать свои вопросы было предложено прессе.

В первую очередь коллег интересовало, будет ли Навальный проводить антикоррупционные расследования во Владимирской области. Однако внятного ответа на этот вопрос не последовало. Мол, масштабы у нас не те, чтобы коррупция цвела и пахла. Но некоторые вещи Навального все же заинтересовали, например то, что ряд владимирских госконтрактов в последнее время достались не местному, а кемеровскому бизнесу.

Вопрос «Призыва» касался акций против коррупции, которые прошли в нескольких городах РФ в конце марта. В частности, накануне самой крупной акции в Москве Навальный уверял, что мероприятие совершенно законное, а потом публично заявил обратное. Несколько сотен человек были задержаны полицией. Впрочем, ответ мы получили совсем не о московской акции, а о владимирской, которая прошла спокойно. «Призыв» писал об этом здесь.

«Я оговорился, – ответил Алексей Навальный. – Объясняю очень четко. Виртуально открываю перед вами конституцию РФ и читаю о том, что граждане имеют право собираться мирно и без оружия для выдвижения своих требований, что и было сделано в г. Владимире. А то, что администрация не согласовала этот митинг, и она это делает систематически, говорит о том, что нарушается закон».

Напомним, что митинг против коррупции состоялся во Владимире 26 марта в Центральном парке (по закону граждане могут собираться там вообще без какого-либо уведомления властей). После чего некоторые участники акции фактически в нарушение закона проследовали в центр города на Театральную площадь. Однако полиция предпочла не вмешиваться и вела себя максимально корректно.