Владимирцы могут стать авторами городского путеводителя

Написать о городе с тысячелетней историей предлагается всем желающим.

«Если вам исполнилось 14 лет и любовь к Владимиру просит излиться на белый лист бумаги, не упустите свой шанс – седлайте Пегаса! Ведь конечная цель этого путешествия – изданная книга с фамилией автора на обложке» – сообщается на официальном сайте ВСМЗ.

Принять участие и разработать свой путеводитель может любой желающий, достигший 14 лет. Подача участниками конкурса заявок и материалов проводится до 30 июля по адресу электронной почты: guidebook@vladmuseum.ru. Оценивать работы будет специально созданный оргкомитет, в который войдут знатоки истории и культуры Владимирской области.

Сообщается, что среди главных критериев, по которым будут оцениваться труды конкурсантов, не только знание предмета, но оригинальность, свежий взгляд и писательский талант авторов.

Как уточняется в конкурсной документации, материалы могут содержать информацию об объектах музея-заповедника, а также о других значимых, по мнению автора, достопримечательностях и объектах досуга Владимира. Сама информация может быть структурирована по алфавиту, отдельным маршрутам и локациям или по тематическому принципу. Более детально с требованиями конкурсной документации можно ознакомиться здесь.

Победитель будет объявлен 1 сентября.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/