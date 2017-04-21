Владимирское УФАС сообщает

Главный врач ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №2» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа.

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19 апреля 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел дело об административном  правонарушении, в отношении главного врача ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №2» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По инициативе Муромской городской прокуратуры в отношении должностного лица заказчика – главного врача ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №2», возбуждено производство по делу об административном правонарушении по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30  КоАП РФ (утверждение документации об электронном аукционе с нарушениями норм Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно: в документации не установлены ограничения, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1289).

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал главного врача ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №2» виновным в совершении административного правонарушения, и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000,00 рублей в доход бюджета.

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