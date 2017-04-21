В реестре недобросовестных поставщиков

17 апреля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» о включении информации об ООО «Чистогор» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

30 ноября 2015 между Муниципальным казенным учреждением «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» и Обществом с ограниченной ответственностью «Чистогор» заключен муниципальный контракт №07-02/104 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, улиц, площадей и тротуаров в г. Кольчугино Кольчугинского района в 2016-2017 годах.

С конца декабря 2016 года работы по контракту выполнялись ненадлежащим образом

На основании изложенного, Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

ООО «Чистогор» не согласно с указанным решением.

Заслушав мнение заявителя, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о включении сведений в отношении ООО «Чистогор» в реестр недобросовестных поставщиков