Во Владимире ищут желающих сняться в кино

Участники проекта «Лестница» приглашают владимирцев сняться в фильме о родном городе. По замыслу авторов, это будет яркий проморолик о друзьях, которые приехали посмотреть наш город на пару дней и получить максимум эмоций. Во Владимире их ждут смотровые площадки, цветущие парки, фонтаны, высокие обзорные точки, мосты, закаты, рассветы, и полеты на воздушном шаре.

На кастинг приглашают людей в возрасте 22-27 лет, обладающих актерскими способностями, ухоженной кожей лица и рук и большим желанием сниматься в кино.

Главный герой – парень – должен иметь яркую внешность, а подруга главного героя – модельную. Также ждут на кастинге друга, подругу друга и массовку переднего плана в количестве 15 человек. Ориентировочно съемки будут проходить 11 и 12 мая от рассвета до заката.

Чтобы пройти кастинг и войти в кинохронику Владимира, нужно сфотографироваться и записать короткий видеоролик. Подробнее узнать об условиях кастинга, а также посмотреть работы студии можно здесь.

Многие жители областного центра уже видели работы «Лестницы», специализирующейся на фото и видеосъемке нашего города. В своей работе ребята используют аэросъемку, 3D-графику и анимацию. Последним «ноу-хау» стали вогнутые панорамы Владимира, сделанные посредством многоуровневой съемки.

Фото: http://socnews.by/wp-content/uploads/2017/03/455.jpg