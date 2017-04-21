В Гусь-Хрустальном районе и Петушках откроют школы

В областном реестре объектов капстроительства и капремонта на 2017 год – всего два образовательных учреждения. Первый – школа-сад в поселке Великодворский Гусь-Хрустального района на 300 школьных и 95 дошкольных мест. Подрядчики обещают запустить её в сентябре нынешнего года. Объём вложений – 265 млн рублей.

Второй объект – реконструкция школы в Петушках, на улице Чкалова, 12. Появится дополнительно 300 мест, на реконструкцию потратят 320 млн рублей.

Как уже сообщал «Призыв», к началу учебного года планировалось ввести в строй новую школу в микрорайоне 8ЮЗ во Владимире, рассчитанную на 1200 мест. Но ожидаемых денег из федерального бюджета нет, и, как сообщил вчера на бюджетном комитете горсовета зам. главы администрации города Сергей Сысуев, перспективы их поступления пока не ясны. Стройка приостановлена.

Глава Кольчугинского района Максим Барашенков заявил, что в Кольчугино в этом году должно начаться строительство школы в микрорайоне № 1 (в районе аэродрома). Новое учреждение сможет принять 528 учеников, но только через год.

Еще 7 школ в регионе планируют построить и реконструировать в 2019-2020 годах. Пока финансирование на них не предусмотрено ни одной программой, не прописаны деньги и в бюджете будущих лет.

Между тем, в федеральной программе создания новых мест в общеобразовательных учреждениях, которая реализуется и во Владимирской области, поставлены чёткие критерии. К 2021 году ученики начального звена должны учиться в первую смену, к 2025-му (это завершающий год программы) – все школьники.

Пока каждый десятый школьник (в том числе из вторых и третьих классов) во Владимирской области учится во вторую смену. Вторая смена действует в 66 школах региона. Больше всего таких учебных учреждений во Владимире, Коврове, в Кольчугинском и Петушинском районах.

Федеральной программой предусматривается и обновление школ, а в нашей области – 42 учреждения построены до 1940 года. По статистике областного департамента образования, в 94 школах износ зданий превышает 70%. Так что до 2025 года работы – выше крыши.