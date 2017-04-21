Божьих тварей губят на потеху толпе

Митинг за цирк без животных пройдет завтра, 22 апреля, в 14.00 в Центральном парке Владимира. «Гуманной дрессуры не бывает», – заявляют его организаторы, требующие на законодательном уровне запретить эксплуатацию четвероногих в цирках, зоопарках и зверинцах.

В то время как цивилизованные страны принимают законы, запрещающие дрессуру и участие животных в зрелищных мероприятиях, в России продолжает процветать бизнес, который обрекает животных находиться в противоречащих природе, а порой и вовсе невыносимых условиях. Вышедшие на «пенсию» и получившие травмы «артисты» зачастую уничтожаются, либо же отправляются доживать свой век в передвижные зверинцы.

Напомним, что в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды продолжается обсуждение проекта закона, призванного регулировать вопросы обращения с животными в цирках, зоопарках и океанариумах. Неделю назад зампред комитета Владимир Панов, курирующий доработку законопроекта, сообщил, что законопроект предусматривает запрет передвижных дельфинариев, потому что при транспортировке невозможно обеспечить нормальные условия для морских обитателей.

Скорее всего вето будет наложено и на контактные зоопарки: зачастую животные находятся там в состоянии стресса.

– Люди, которые организуют деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев должны понимать повышенную ответственность, которая лежит на них, – отмечает Владимир Панов. – К сожалению, зачастую они думают лишь о материальной выгоде и забывают, что должны гуманно относиться к животным, которых содержат. К примеру, дельфины и касатки даже не могут дышать воздухом в фургонах, в которых их перевозят из одного населенного пункта в другой. На данный момент в законодательстве не прописана норма, которая регламентирует деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Поэтому очень сложно обеспечить необходимые условия для животных, а в случаях с дельфинариями – фактически невозможно. Поэтому считаю, что необходимо ввести запрет как минимум на передвижные дельфинарии.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» стал одним из самых резонансных за последнее время. На необходимость принятия федерального закона о животных обратил внимание президент Владимир Путин. В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды принять закон в весеннюю сессию.

Фото: http://kykyryzo.ru/wp-content/uploads/2016/02/1023.jpg