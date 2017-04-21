Степан Петрович Гинин выпустил повесть прожитых лет

Кто такие тридцатитысячники? Редко кто сразу ответит на этот вопрос, особенно мало знает о них сегодняшнее подрастающее поколение. Хотя это интересная страница история нашей страны.

Именно так – «Тридцатитысячники» – назвал свою книгу знаменитый аграрий, почётный гражданин Владимирской области, живая легенда Степан Петрович Гинин. Презентация книги прошла в переполненном зале Областного дома работников искусств во Владимире.

Степан Гинин – выпускник Московского института имени Г.В. Плеханова в 1956 году, будучи одним из тридцатиттысячников, стал тридцать первым по счёту председателем захудалого колхоза, и бессменно оставался руководителем 58 лет, выведя хозяйство в число самых передовых сельхозпредприятий страны.

Заметный вклад Степан Петрович внёс в развитии владимирской Мещёры, изменил её облик и образ жизни людей, населяющих эту землю.

Эта книга – повесть прожитых лет – исповедальная, рассказывающая о жизни на селе со всевозможными коллизиями, победами и проблемами, взлётами и падениями.

На презентации выступили писатели, общественные деятели, учёные, знатоки сельскохозяйственного производства и просто любители литературы, книголюбы.

Книга «Тридцатитысячники» написана чистым внятным литературным художественным языком, читается легко, заставляет задуматься и сопереживать. Она рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей страны.

В конце презентации автор бесплатно подарил 50 экземпляров «Тридцатитысячников» пришедшим на презентацию в ОДРИ. Можно сказать, что он и сам себе сделал подарок, выпустив книгу, обобщающую опыт большой и плодотворной жизни. Осенью, в октябре, патриарху владимирского села Степану Петровичу Гинину исполнится 92 года.

Николай Лалакин