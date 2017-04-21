Как сообщила областная прокуратура, в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Вязников Алёны Коробцовой. Она «отличилась» 26 февраля нынешнего года. Тогда около 23-х часов в дежурную часть местной полиции поступило сообщение от женщины о том, что гражданка Коробцова в общежитии избила своего ребёнка.

На место происшествия выехали трое сотрудников полиции. В коридоре на 5-м этаже они встретили заявительницу, сообщившую о произошедшем, и находящуюся в состоянии алкогольного опьянения «нарушительницу спокойствия».

При разборе ситуации последняя высказала в адрес заявительницы своё недовольство, оскорбила её нецензурной бранью и предприняла попытку проучить её кулаками. На требование сотрудников внутренних дел «прекратить безобразие» – не реагировала.

Более того, сообщает прокуратура – гражданка Коробцова нанесла одному из сотрудников полиции удар ногой по левой руке, удар ногой в живот и удар в колено левой ноги, причинив физическую боль.

Второго полицейского злоумышленница ударила рукой по голове. Досталось и третьему – по той же части тела.

Вину в совершении указанного преступления женщина признала полностью. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Вязниковским районным судом.

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