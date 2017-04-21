Во Владимире бывшие ипотечники помогли будущим

Владимирская область стала первым регионом в стране, где стартовал пилотный проект Федерального агентства ипотечного жилищного кредитования – покупка жилья по минимальным процентным ставкам. Если еще в феврале 2017 года самая низкая ставка по этой программе была на уровне 8,75%, в марте – 7,75%, то сегодня речь идет уже о 7% годовых.

Такое снижение ставки происходит за счет субсидирования из трёх бюджетов: федерального, областного и муниципального. В нашей области эту льготную программу реализует Владимирский ипотечный фонд.

Список участников довольно большой: могут заявиться молодые и многодетные семьи, жители аварийного и ветхого жилья, семьи с невысокими доходами. В первом квартале по программе выделено 4,5 млн рублей на субсидирование 60 ипотечных кредитов.

Владимир тоже включился в программу. Десять владимирских семей уже получили льготные кредиты. Но теперь возникла проблема с оплатой программы сниженных ставок. Свободных денег в бюджете нет, поэтому пришлось искать подходящую статью, с которой можно перекинуть «лишние» деньги. Нашлась схожая программа – «Социальная ипотека», которая уже закрыта.

Новых участников в неё не набирают, заканчивают субсидировать кредиты, выданные раньше. В этом году на эту программу в городе запланированы 17,6 млн рублей. Но некоторые семьи выплатили ипотеку досрочно, в связи с чем образовалась экономия бюджетных средств в размере 780 тысяч рублей. Первую же освободившуюся сумму направили на новую пилотную программу минимальных процентных ставок. Получается, бывшие ипотечники помогли будущим.

Фото: http://gazetacp.ru/wp-content/uploads/2015/09/912-ip.jpg