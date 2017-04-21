Уроженец Белоруссии похитил у собинца серебра и денег на миллион

В пресс-службе регионального УМВД поясняют, в Лакинске задержан 37-летний уроженец Республики Беларусь, подозреваемый в совершении кражи в особо крупном размере.

Днем 16 марта он проник в квартиру, расположенную на улице Лакина в Собинке, и обчистил квартиру местного предпринимателя. Добычей грабителя стали деньги в сумме 495 000 рублей и около двадцати килограммов лома серебряных изделий. Материальный ущерб от действий злоумышленника превысил один миллион рублей.

Примечательно, что грабитель был задержан еще до поступившего в полицию заявления от владельца квартиры. Автомобиль, на котором передвигался подозреваемый, был остановлен в Лакинске в ходе проведения рейдовых мероприятий.

В салоне полицейские обнаружили крупную партию лома серебряных изделий. Пояснить, откуда он, мужчина не смог. Он был задержан и доставлен в Собинский ОМВД. Уже через несколько часов в полицию поступило заявление о совершенной краже.

К слову, на счету задержанного не только ограбление собинского предпринимателя. Полицейские выяснили, что он причастен не менее, чем к десяти аналогичным преступлениям.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовных дел, возбужденных по статье «Кража», продолжается.

Фото: http://crimyakutia.ru/v-yakutii/8893-zloumyshlennik-vernulsya-v-kvartiru-i-obokral-spyaschih-lyudey.html