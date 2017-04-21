Лагерь под Ковровом сдадут «Боевому братству»

«Боевые братья» намерены организовать на арендованном объекте лагерь с военно-патриотической тематикой. В «Дружбе» имеется 6 одноэтажных кирпичных корпусов с расселением в комнатах по 10-12 человек, есть кирпичная столовая на 140 посадочных мест, крытый клуб, прачечная, душевые и комнаты гигиены.

Кроме того, на территории лагеря находятся различные спортивные сооружения: баскетбольная и волейбольные площадки, футбольное поле, крытый гимнастический спортивный городок.

Как будут при этом осуществляться расчеты между мэрией и «Боевым братством», сколько будут стоить путёвки и с кем за них рассчитываться родителям, пока неизвестно. Заявлено лишь, что арендатор намерен взять на себя содержание лагеря, включая его охрану.

Нет ясности и в том, какие именно дети смогут получать военно-патриотическое воспитание в «Дружбе» – из Коврова и района, или со всего 33-го региона?

Впрочем, в 2016 году из-за снижения числа потенциальных воспитанников, «Дружба» выполнила муниципальное задание всего на 77,7%, а «Лесной городок», к которому этот лагерь был присоединён в ходе реорганизации, и вовсе лишь на 51,9 %. Поэтому дети из других территорий могут оказаться как нельзя кстати.

Да и сэкономить на содержании лагеря для горадминистрации, видимо, перспектива заманчивая. Только на оплату труда сотрудников муниципальных детских загородных лагерей в 2016 году бюджет Коврова потратил 11 млн рублей, причем в 2014-м на эти же цели выделялось 15,44 млн рублей.

Пока непонятно, смогут ли в «Дружбе» под эгидой «Боевого братства» тренироваться юные ковровские спортсмены. В предыдущие годы в этом лагере все смены были спортивные, а отдых там совмещался с продолжением тренировочного цикла воспитанников спортивных школ в летний период по дзюдо, художественной гимнастике, лыжам, футболу, волейболу, спортивному ориентированию и спортивным танцам. Что же касается военного дела, то ему прежде в «Дружбе» не учили.

Заместитель главы администрации по соцвопросам Светлана Степанова уже заверила, что спортивные смены в «Дружбе» будут проводиться, как и прежде, причем перед детьми откроются новые возможности. В начале апреля глава Коврова Анатолий Зотов открыто сообщил, что на базе «Дружбы» будет создан юнармейский лагерь. Но спортивный и юнармейский – две больше разницы.

Кстати, нынешняя возможная реорганизация «Дружбы» – вторая с прошлого года. В конце 2016-го администрация Коврова инициировала присоединение этого муниципального лагеря к «Лесному городку». Тогда говорилось, что подобная мера вызвана необходимостью оптимизировать расходы городского бюджета (фактически путем экономии примерно 250 тысяч рублей на зарплате директора), но сам лагерь «Дружба», рассчитанный на отдых 100 детей в одну смену, и впредь будет работать в прежнем режиме.

Однако сейчас, накануне начала очередного летнего сезона, выяснилось, что у присоединённой «Дружбы» все-таки несколько иные перспективы.